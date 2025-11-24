Manuel Bortuzzo presenta la nuova fidanzata su Instagram: fan in delirio. Ecco chi è Federica Padovano e cosa fa nella vita.

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dimenticato ufficialmente la sua ex compagna Lulù Selassiè, che ha segnato senza dubbio la sua vita visto il passato tra stalking e denunce. Dopo tanto tempo, e forse guarito dalla vicenda, ecco che l’atleta è pronto a lasciarsi alle spalle quanto successo e ha riaperto il suo cuore ad un’altra ragazza.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è stata senza dubbio molto controversa. Entrambi sono finiti più volte al centro delle polemiche per via dei loro racconti così dissonanti, anche se il giudice aveva dato ragione a lui in seguito ai vari processi. Ad un certo punto, arriva il bisogno di cambiare pagina e di darsi una nuova possibilità soprattutto ora che hanno ritrovato il loro equilibrio lontani dalle polemiche dei media. Ed è così, che Manuel Bortuzzo ha rivelato di essere innamorato di un’altra ragazza.

Federica Padovano, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato alcune foto di lui e della compagna sui social, lasciando di stucco i fan. Lei si chiama Federica Padovano ed è lontana dal mondo dello spettacolo, tanto che il suo profilo social è molto discreto e ha pochi seguaci. La ragazza è laureata in Farmacia presso l’università di Napoli e ama le cose semplici: cene, viaggi e la sua famiglia. Federica non è la prima ragazza che Manuel ha avuto dopo Lulù. In passato si era fidanzato con Costanza Di Stefano ma nonostante avesse ufficializzato la relazione, dopo pochi mesi aveva annunciato la rottura.

“Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa”, scrive Manuel Bortuzzo nella frase didascalia del post, dove si vedono tante fotografie di loro insieme nei momenti quotidiani. Nei commenti, i follower hanno esultato per questa splendida notizia: “Che bello, finalmente hai trovato una ragazza che ti vuole bene. Formate una bellissima coppia“, “Vederti cosi felice con gli occhi che brillano non ha prezzo“.