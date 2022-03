Manuel Bortuzzo “Ho preparato la casa per Lulù”/ “Mi ha ridato vita, colore e gioia”

Mancano poche ore e finalmente Manuel Bortuzzo potrà riabbracciare la sua Lulù Selassié! L’ex Vippone, ospite di Verissimo nella puntata di domenica insieme al resto dei “tre moschettieri” (Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi), ha parlato anche di amore svelando quali sono i suoi progetti per il futuro di coppia. Parlando con Silvia Toffanin il giovane ha fatto intendere di essere assolutamente pronto per la convivenza tanto da svelare cosa ha preparato in vista dell’uscita di Lulù dal reality: “Semplicemente la casa! Così quando esce le lascio tutto il tempo e lo spazio per stare con la famiglia, con le sorelle tutto quanto!”.

Manuel è visibilmente al settimo cielo ed infatti ha aggiunto, parlando ancora con la conduttrice di Verissimo: “Ma appena vorrà, penso subito, casa è pronta per venire a stare con me! Quindi non vedo l’ora!”. La padrona di casa della trasmissione ha domandato all’ex gieffino se per caso non fosse troppo presto per una eventuale convivenza, ma Bortuzzo si è mostrato convinto, al punto da dichiarare: “Vogliamo cavalcare questa onda d’amore che ci unisce e ci fa stare bene”.

Manuel Bortuzzo ed i sentimenti per Lulù Selassié

Fino ad oggi Manuel Bortuzzo ha dimostrato in diverse occasioni tutto ilo suo amore nei confronti di Lulù Selassié. Sono quasi trascorsi due mesi dal loro ultimo abbraccio (era il 24 gennaio scorso quando abbandonò la Casa del GF Vip) ma i sentimenti di entrambi a quanto pare non sarebbero affatto mutati. Dopo un momento di alti e bassi, infatti, i due erano riusciti a trovare un loro equilibrio.

Adesso Manuel non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo ed alla trasmissione di Canale 5 ha dichiarato: “Noi ci buttiamo, ci proviamo! Nella Casa ci siamo scannati, ci siamo conosciuti sotto tutti i punti di vista. Noi ci proviamo”. In seguito ha spiegato in che modo Lulù è stata importante per lui ed ha rivelato come la giovane principessa etiope, con il suo modo di essere sia riuscita a ridare “vita, colore, gioia, voglia di fare” a Manuel Bortuzzo. “Ci completiamo”, ha spiegato l’ex gieffino, che oggi più che mai sogna di tornare tra le braccia della giovane amata.

