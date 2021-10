Manuel Bortuzzo, il padre Franco/ “Temevo si vergognasse di far vedere le gambe che ha ora”

Il papà di Manuel Bortuzzo: “Avevo paura che si vergognasse nel far vedere le gambe che ha ora”

Franco Bortuzzo in un’intervista a Chi non ha nascosto la sua preoccupazione iniziale sulla partecipazione del figlio Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip “Come ti sentirai quando dovrai metterti a nudo?” questa la sua prima domanda al figlio. Tutte le sue preoccupazioni sono però svanite una volta visto l’atteggiamento sempre sorridente e positivo del figlio all’interno della casa.

Manuel Bortuzzo, il padre Franco gela Lulù/ "Con lei è solo una buona amicizia"

“La situazione di Manuel sembra facile perché è lui che la fa vedere così. Ma non è quella degli altri inquilini della casa. Avevo paura che si vergognasse nel far vedere le gambe che ha ora, gambette che sono più esili perché quei muscoli lì non lavorano più. Poteva dargli fastidio, invece mi è stato chiaro da subito che non gliene importava niente. Adesso che è lì che nuova in piscina in costume da bagno e si diverte”.

Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip con i tutori/ Video: l'emozione di Manila e Soleil

Manuel Bortuzzo descritto dal padre: “È un ragazzo meraviglioso”

Franco Bortuzzo ha parlato della scelta di Manuel Bortuzzo a partecipare al Grande Fratello Vip: “Mia moglie era contraria, secondo lei Manuel non doveva andare a far vedere a mezzo mondo chi era, che faceva e che pensava […] oggi è contento, vede affetto nei confronti di Manuel da parte degli inquilini e dei telespettatori e questo le piace. […] Sono sicuro che la cosa che gli manca di più all’interno della casa è il pianoforte, uno strumento che l’ha aiutato tanto dopo l’incidente”.

Franco Bortuzzo ha dimostrato di essere un padre meraviglioso per i suoi quattro figli e di essersi sacrificato per non fargli mancare nulla: “I figli devono essere felici, anche se rischio che mia moglie mi uccida, porterò a Roma anche Kevin: vuole fare nuoto pure lui. Se sei un genitore non puoi fare diversamente devi pensare più a loro che a te, ben sapendo che se speri che ti dicano grazie… muori sperando” Dopo l’incidente del figlio Franco si è trasferito a Roma, lontano da sua moglie e dai suoi figli per dedicarsi alle necessità di Manuel : “Manuel potrebbe avere bisogno di qualcosa in ogni momento anche se è dentro la casa. Come padre non è una passeggiata e neanche come marito. Attualmente a Roma sono solo perché Manuel è nella casa, lo guardo sempre, ma non è la stessa cosa”.

Manuel Bortuzzo lascia Lulù Selassié? Lite e nuova crisi/ "Ti voglio bene come Aldo"





© RIPRODUZIONE RISERVATA