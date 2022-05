Manuel Bortuzzo, il retroscena sulla rottura con Lulù/ “Divergenze insuperabili”

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo rompe il silenzio sulla rottura con Lulù Selassié

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro lovestory avviata al Grande fratello vip e intanto Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié tornano al centro dell’attenzione mediatica per la loro recente rottura, di cui il nuotatore ha dato annuncio attraverso un comunicato diramato a mezzo stampa. Dal suo canto la princess, rispetto alla notizia della separazione da Manuel, ha rilasciato un intervento tra le Instagram stories. Ha cioè stigmatizzato di aver saputo solo con una nota Ansa di Manuel che lui avesse chiuso i rapporti con lei, quando si sarebbe aspettata un chiarimento tra loro in privato.

Da qui, quindi, nasce la delusione profonda della principessa nutrita verso il nuotatore ed ex Grande fratello vip 6. Ma qual è la replica a Lulù di Manuel? Il nuotatore rilascia un’intervista tra le pagine di Tv, sorrisi & canzoni, dove riprende la sua versione dei fatti: “Per divergenze di vedute che non possono essere superate. Ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una parentesi bellissima, non ha saputo trovare un riscontro nella vita reale”. Nell’intervento a mezzo stampa, poi il nuotatore che finiva vittima di una sparatoria avvenuta per scambio di persona nel 2019, non si risparmia neanche dichiarazioni sul conto del percorso dell’esperienza tv vissuta tra le mura del Grande fratello vip: “Una tappa di meditazione, con cui ho avuto tempo di approfondire le mie sensazioni, di fare un bilancio”.

Il nuovo progetto di Manuel Bortuzzo post-Grande fratello vip 6: il film

Complice il successo raggiunto con il gioco condotto al Grande fratello vip 6, è in arrivo su Rai 1 la messa in onda del film ispirato alla sua vita e alla storia del suo libro autobiografico, Rinascere. La pellicola è in fase di lavorazione, così come spiegato dall’ex Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo: “Hanno girato quando ero già dentro la Casa del Gf vip ma una volta fuori la produzione mi ha invitato a vedere qualche filmato non ancora montato. Gli attori sono incredibilmente fedeli e bravi. Alessio Boni nel ruolo di mio padre Franco è perfetto”. E ancora: ” E Giancarlo Commare, anche se è più grande di me, ha studiato nei minimi dettagli i video che mio padre gli ha portato. Un ragazzo d’oro e meticoloso, nel film gesticola come me ed è identico a me quando si morde il labbro”.

