Manuel Bortuzzo, in crisi?/ “Mi sono sentito fuori luogo da subito”, Lulù “Mi fai piangere amore”

Manuel Bortuzzo ha vissuto un momento di crisi dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda lunedì 20 dicembre. Durante la serata il nuotatore ha avuto modo di incontrare suo padre Franco. Ma dopo la puntata Manuel si è appartato in camera con Lulù Selassiè, che ha espresso una certa preoccupazione per il ragazzo. “Menomale che ci sei tu”, le ha detto Manuel. “Mi fai piangere amore non voglio che stai male”, ha continuato la principessa etiope. Bortuzzo ha cercato di tranquillizzarla dicendo di stare bene, ma Lulù ha voluto indagare sul malessere del ragazzo: “Non devi sentirti fuori luogo. Se prima di oggi non ti sei mai sentito fuori luogo, siamo qui da 4 mesi, perché adesso?”. “Mi ci sono sentito fin sa subito”, ha ammesso Manuel.

Lulù Selassié ha voluto sapere il motivo del suo disagio, se dovuto al luogo dove si trova o alle persone. Manuel Bortuzzo ha detto di non avere problemi con gli altri vip, anche se lui non viene dal mondo dello spettacolo come loro. “Questo è il vero AMORE che Lulù prova nei confronti di Manuel… Lei infatti ha fatto un bellissimo discorso da donna matura, dichiarando ufficialmente il bene che vuole alla persona amata”, ha commentato una persona su Instagram dopo aver visto i due ragazzi parlare. E ancora: “Lulù è questa, può passare da un capriccio ad essere una vera donna con discorsi come questi. Sono bellissimi stanno bene insieme si capiscono e si aiutano a vicenda. Questo si chiama Amore”. Qualche critica a chi non capisce la maturità della principessa: “Lulù ha un amore e un rispetto nei confronti di Manuel infiniti e se il padre non apprezza questo è veramente brutto e ingiusto”.

