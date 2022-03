Manuel Bortuzzo incidente: tornerà a camminare?/ “Qualcosa si può riprendere ma…” ma Lulù ci crede!

Manuel Bortuzzo in sedia a rotelle: coinvolto in una sparatoria

Manuel Bortuzzo, oggi ospite nuovamente di Verissimo insieme alla fidanzata Lulù Selassié, ha realizzato il suo sogno d’amore ma ne ha ancora un altro: tornare a camminare. Il giovane ex nuotatore, infatti, dal 2019 è costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto suo malgrado in un incidente che avrebbe potuto avere degli esiti ancora più drammatici. Si trovava nel quartiere Axa a Roma, dopo una serata – quella del 2 febbraio di tre anni fa – trascorsa in un pub insieme alla fidanzata dell’epoca, Martina. Fu lì che la sua vita cambiò totalmente, quando fu coinvolto in una sparatoria venendo colpito e restando vittima di uno scambio di persona.

A salvarlo fu un distanza di una manciata di millimetri, 12 nel dettaglio, ovvero ciò che mancava al proiettile per perforargli l’aorta addominale ed ucciderlo. Quei dodici millimetri gli hanno salvato la vita ma, al tempo stesso, come ha ammesso lo stesso Bortuzzo in una delle ultime interviste con Alfonso Signorini nello studio del GF Vip, lo hanno portato a vivere “una vita a metà”. A causa dell’incidente, infatti, il giovane ex Vippone ha riportato una lesione midollare che ad oggi gli impedisce di camminare. I due autori della sparatoria, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, ammisero di aver colpito Manuel Bortuzzo per un errore: nel luglio 2020 sono stati condannati in Appello alla pena di 14 anni ed 8 mesi di carcere.

Manuel Bortuzzo: dopo l’incidente la speranza di tornare a camminare

L’incidente di cui è rimasto vittima Manuel Bortuzzo non ha fermato i suoi sogni e la voglia di tornare a camminare. Per questo, dopo gli interventi chirurgici, il giovane si è sottoposto subito con forza ad una intensa fase di riabilitazione. Dal momento che la sua lesione midollare non è stata definita dai medici “completa”, l’ex gieffino confida ancora di poter stare in piedi sulle sue gambe, proprio come lo abbiamo visto nel corso della sua permanenza nella casa del GF Vip ma con l’ausilio dei tutori.

Durante un momento di confidenze con Davide Silvestri, durante il suo percorso nel reality Manuel Bortuzzo aveva parlato delle speranze che ad oggi nutre: “Qualcosa si può riprendere”, aveva confidato, riconoscendo tuttavia la grande difficoltà, “essendo il midollo una cosa molto complessa”. A Davide aveva spiegato: “Tu devi immaginarti una roba con miliardi di filamenti e connessioni, io molti li ho tranciati, ma alcuni sono ancora collegati. Molti sono ancora integri quindi. Le cure per tutti i collegamenti sono quasi impossibili da pensare”. Tuttavia, aveva aggiunto, “il corpo umano è portato al recupero, non a morire”. Questo lo avrebbe portato a credere di potere in parte recuperare, in futuro, l’uso delle gambe. “Sono stati chiari su cosa potrò recuperare. Se fosse ‘no, è impossibile’, me l’avrebbero detto”, aveva aggiunto speranzoso.











