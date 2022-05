Manuel Bortuzzo, intervista negata a Domenica in?/ È polemica, lui: “Non tutti ci…”

Domenica in, Manuel Bortuzzo ospite mancato in studio: c’entra Mara Venier?

Fa discutere in data odierna 8 maggio 2022, che nel rinnovato appuntamento TV domenicale di Domenica in non si sia più registrata l’intervista inedita di Manuel Bortuzzo, come preannunciato dalle ultime anticipazioni TV. Il motivo della mancata conferma dell’ospitata TV dell’ex concorrente del Grande fratello vip 6 -come ripreso dal beninformato portale Trash e culturale su Instagram- sarebbe legato alla scelta maturata dal nuotatore di rilasciare in precedenza un’intervista a Verissimo, dove in particolare lui ha parlato della rottura con l’ormai ex conosciuta nella Casa dei vipponi, Lulù Hailé Selassié, per divergenze caratteriali inconciliabili. Mara Venier, nel dettaglio, insieme alla produzione Rai di Domenica In, stando al gossip avrebbero maturato l’opinione che l’intervista concordata da Manuel in Casa fosse stata bruciata da quella rilasciata da quest’ultimo a Verissimo per le reti Mediaset, indiscrezione che fa ora storcere il naso agli utenti del web e allo stesso ex concorrente del Grande fratello vip 6.

Verissimo, anticipazioni 7 maggio 2022/ Ospiti: Manuel Bortuzzo e Andriy Shevchenko

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda su Rai 1 di Rinascere, il film ispirato al libro autobiografico sulla vita di Manuel Bortuzzo, c’è infatti chi tra i fedeli fan del nuotatore non riesce a spiegarsi come mai a Domenica in non venga confermata l’intervista prevista da tempo con l’ex gieffino. E a fare eco alla delusione del web è il diretto interessato, in un intervento social.

MANUEL BORTUZZO: "HO LASCIATO LULÙ SELASSIÉ"/ "Scelta mia, è mancato il rispetto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @trasheculturale

Manuel Bortuzzo commenta la non presenza a Domenica in

“Ma se lui doveva andare a Domenica in per parlare del film (si allude al film la cui messa in onda è prevista per la prima serata ell’8 maggio), perché non ci può andare lui in studio? -si legge in un post rilasciato via social da un contestatore e fan di Manuel Bortuzzo, con tanto di teoria complottista-. Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le 2 cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?”. Parole che fanno ora incetta di like e condivisioni in rete e che Manuel Bortuzzo quota con un commento che sa di frecciatina destinata a Domenica in, la produzione Rai e la conduttrice Mara Venier: “Non tutti ci arrivano…”.

Martina Rossi e Federica Pizzi, ex Manuel Bortuzzo/ Un ritorno di fiamma? Sui social…













© RIPRODUZIONE RISERVATA