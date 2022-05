MANUEL BORTUZZO: “HO LASCIATO LULÙ SELASSIÉ”/ “Scelta mia, è mancato il rispetto”

Manuel Bortuzzo, a “Verissimo”, ha raccontato di avere lasciato Lulù Selassié: “Tra di noi è finita perché l’ho deciso io. Se è successo è perché in questo mese e mezzo che abbiamo vissuto fuori sono successe delle cose che mi hanno portato a pensare che non fosse la ragazza per me. Il problema è stato che la nostra relazione è stata mediatica, però noi dovevamo pur sempre comportarci come due ragazzi normali di vent’anni. A lei ho spiegato chiaro e tondo che si tratta di una scelta mia, non della mia famiglia, ma mi sembrava di parlare con un muro. Le persone credono che io l’abbia lasciata con un comunicato stampa, ma non è così. Era da tempo già che a Lulù stessa stavo dicendo che le cose non andavano bene, per tanti motivi che non voglio dire. Sono affari nostri. Non so come faccia a fingere che sia tutto a posto tra noi due quando non lo è stato”.

Tutto quello che Manuel Bortuzzo ha vissuto e provato con Lulù Selassié è stato verissimo, tanto che “sono rimasto profondamente deluso. È mancato il venirsi incontro. Io mi sono messo a disposizione al 110% per lei, lei invece proprio zero. Non c’era rispetto delle cose, non c’era rispetto di niente. Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Manuel Bortuzzo torna ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip parlerà della fine della storia d’amore con Lulù Selassiè. Pochi giorni l’annuncio, con tanto di comunicato stampa, della fine della relazione: “in questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. La situazione tra i due ex è sempre più complicata con dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione mediatica e dei fan. Proprio la principessa etiope dalle pagine di Chi ha parlato della fine della storia con Manuel dando la colpa al padre Franco Bortuzzo.

Le parole della ex gieffina non sono piaciute minimamente all’ex giovane promessa di nuoto che ha deciso di eliminare tutte le foto pubblicate sui social con la ex. Eppure nella intervista Lulù aveva parlato del suo ex come “di due persone che si sono amate. E che si amano ancora. anche se non staranno più insieme”.

La fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è l’argomento più caldo del momento. Dopo l’annuncio stampa dell’ex nuotatore, la principessa etiope ha deciso di dire la sua dalle pagine del settimanale Chi. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, senza girarci troppo intorno, ha puntato il dito contro il padre dell’ex ragazzo: “ha fatto di tutto per ostacolarmi. E dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. È lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo ancora insieme”.

Dichiarazioni pesanti a cui Franco Bortuzzo ha replicato: “non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali” lanciando anche una frecciata alla ex cognata “i genitori alla fine ci vedono molto lungo”.











