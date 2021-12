Manuel Bortuzzo/ La famiglia fa avverare un suo sogno, Lulù sempre al suo fianco

Manuel Bortuzzo tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip

Fare breccia nel cuore dei telespettatori non è mai semplice, soprattutto in virtù della ricchezza dei cast che ogni anno il Grande Fratello Vip riesce a mettere insieme. Quest’anno tra i preferiti del pubblico occupa un posto di rilievo Manuel Bortuzzo, tra le personalità più importanti all’interno della Casa. Lo sportivo non si è mai risparmiato durante il suo percorso, imponendosi non solo per la sua storia personale ma soprattutto per il suo carattere e attitudine. Per buona parte della sua permanenza il suo nome è stato accostato a quello di Lucrezia Selassié; i due hanno iniziato una relazione sentimentale particolarmente movimentata, con diversi momenti che sembravano sancire la fine definitiva. Inaspettatamente però, i due si sono nuovamente dati una possibilità, dimostrandosi quasi più vicini di prima.

Nel corso dell’ultima puntata il ragazzo è stato protagonista di alcuni momenti molto toccanti. In primis, ha avuto nuovamente l’opportunità di salutare il suo grande amico Aldo Montano che di recente ha scelto di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Dopo un video che ne raccontava il percorso, i due hanno avuto modo di confermare il grande affetto reciproco.

Momenti di tenerezza con Lulù Selassié

Inoltre, chiamato in giardino nel corso della serata, Manuel Bortuzzo ha avuto modo di incontrare ancora una volta il padre, entrato nella Casa per lanciare l’ennesimo messaggio d’amore nei confronti del figlio, dimostrandogli tutto il suo supporto per il percorso e spronandolo a seguire la medesima strada. Nel momento della nomination il giovane ex nuotatore ha scelto di andare per esclusione, comunicando il nome di Miriana Trevisan.

Nei giorni successivi alla diretta l’atleta non si è reso protagonista di momenti degni di nota, salvo ulteriori momenti di tenera vicinanza a Lulù anche se sui social sono stati numerosi coloro che hanno rimproverato al GF Vip di aver riservato poco spazio alla coppia. Nel frattempo continua il favore del pubblico nei confronti del ragazzo, sempre più vicino ad essere tra i possibili vincitori di questa edizione. Nelle prossime puntate ci si aspetta il solito contributo di spessore da parte di Manuel, sempre in prima linea quando si tratta di esporsi.

Manuel Bortuzzo: l’affetto della famiglia per Natale

Uno dei sogni di Manuel Bortuzzo potrebbe realizzarsi nei prossimi mesi. Tra i regali di Natale ricevuti dal giovane ex nuotatore da parte della sua famiglia, ce n’è uno davvero speciale: si tratta di due biglietti per il concerto di Justin Bieber a Bologna per il 28 gennaio 2023 con un accompagnatore ufficiale, il fratello Kevin. “Abbiamo pensato di regalarti una esperienza indimenticabile, facendo avverare uno dei tuoi sogni”, ha scritto la famiglia nel biglietto di auguri. Lulù ha assistito con grande emozione al momento durante il quale Manuel scartava i regali, mostrando tutto il suo rispetto per il momento intimo durante il quale il ragazzo ha potuto sentire tutto l’affetto della sua famiglia.

Anche nel corso della serata di ieri, in occasione del compleanno di Jessica, la sorella Lulù ha preso parte ai festeggiamenti al fianco di Manuel, con il quale ha avuto modo di scambiare tenerezze e momenti di complicità. Se in tanti hanno notato il cambio di atteggiamento di Manuel nei confronti di Lulù, il merito sarebbe proprio di quest’ultima che è riuscita a dosare in maniera perfetta gelosia e giuste distanze, restando al suo fianco senza eccedere né invadere i suoi spazi. Aspetto che Bortuzzo ha molto apprezzato, ed a quanto pare inizia a farlo anche la sua famiglia.



