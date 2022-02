Manuel Bortuzzo “La mia ex Federica? Oggi siamo solo amici”/ “È chiusa, io amo Lulù”

Ospite a CasaChi, Manuel Bortuzzo ha risposto alle domande dei giornalisti del noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, sbilanciandosi anche sulle questioni d’amore. A Gabriele Parpiglia, Manuel ha spiegato che la storia con la sua ex fidanzata Federica, apparsa anche al Grande Fratello Vip per una sorpresa, è del tutto chiusa: “Io le porto rispetto per la donna che è, è stata la mia fidanzata ma non c’è bisogno di pensare a nulla. Lei è rimasta l’amica che è e io sono fidanzato con Lulù, basta.”

Manuel ha anzi spiegato che il percorso nella Casa lo ha cambiato in alcuni aspetti: “Sono entrato alla ricerca di conferme e le ho trovate, ora mi sento più sicuro di me stesso per affrontare il futuro. Mi è servito tantissimo in questo il Grande Fratello, portandomi a capire tanto di me stesso”.

Manuel Bortuzzo ha ripreso in mano la sua vita e ora, finita la sua avventura al Grande Fratello Vip, si prepara ad allenamenti e a tutti i nuovi progetti che ne scaturiranno. Al suo fianco, come sempre, c’è suo padre Franco, su cui ci sono già voci che lo indicano come uno dei papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. In merito, Manuel ha dichiarato: “Se dovesse fare lui il Grande Fratello sarebbe un taglio unico, perché è un matto… O si fa buttare fuori dopo due giorni o rimane fino alla fine.”

