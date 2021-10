Manuel Bortuzzo/ La verità sulla possibilità di tornare a camminare e l’attacco a Lulù

Manuel Bortuzzo e le terapie per tornare a camminare, qual’è la verità?

Manuel Bortuzzo ha fatto marcia indietro nel suo rapporto con Lucrezia Selassiè. Suo padre Franco si è espresso ancora una volta in merito a questo rapporto criticando il comportamento del figlio: “Forse Manuel è stato troppo precipitoso all’inizio e infatti dopo ha fatto marcia indietro”. Franco ha anche chiarito che Manuel non è al Grande Fratello Vip per trovare l’amore della sua vita. Manuel è entrato nella casa per sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità oltre che per coltivare delle amicizie come quelle con Aldo Montano e Alex Belli. Il padre ha detto chiaramente di non averlo visto innamorato: “Lo conosco. Dai suoi occhi non lo vedevo innamorato”.

GF VIP, Manuel Bortuzzo al veleno con Lulù Selassiè: "Bella mer*a"/ Lei: "Si addice a te"

Di recente, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare delle sue condizioni di salute condividendo con i suoi compagni una notizia di speranza: “Qualcosa si può riprendere, alcuni filamenti ancora collegati. Fino a che posso, che son vivo io mi impegnerò. Non dirò di non fare le operazioni. I medici con me sono stati chiari su cosa potrò recuperare. Se fosse ‘no, è impossibile’, me l’avrebbero detto”. Anche il papà Franco si è espresso positivamente: “Non è escluso che Manuel possa tornare a camminare. Ci vorrà ancora tempo e non arriverà nei prossimi anni”.

Manuel Bortuzzo può tornare a camminare?/ "Potrò recuperare ciò che si è salvato ma…"

Manuel Bortuzzo stuzzica Lulù e lei reagisce a tono: “Apezzodemmmmerd*”

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè continuano a stuzzicarsi. Tutti gli inquilini della casa erano impegnati a realizzare uno striscione e per farlo hanno dovuto utilizzare lo smalto. Questo ha suscitato dei ricordi in Manuel che ha subito pensato a quando Lucrezia gli scriveva biglietti con lo smalto. Manuel ha dichiarato di non aver mai apprezzato l’odore dello smalto e che quei gesti lo infastidivano. Non è mancata la reazione di Lucrezia che ha stupito i telespettatori.

Siamo abituati a vederla piangere mentre questa volta ha tirato fuori il carattere. Lucrezia ha infatti mandato a quel paese in modo ironico Manuel sottolineando come lui on abbia mai apprezzato i gesti che lei faceva. C’è il sospetto che tra loro il rapporto non sia ancora arrivato al capolinea. Forse Lucrezia sta adottando una strategia diversa dopo i consigli e chissà che stavolta possa funzionare davvero.

Manuel Bortuzzo/ Chiude con Lulù Selassié: ora sogna le Paralimpiadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA