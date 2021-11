Manuel Bortuzzo lascerà a dicembre il Grande Fratello Vip?/ Nel suo futuro solo sport…

Da un po’ di giorni la notizia che Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare a dicembre la casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo aver saputo del prolungamento del reality fino a marzo 2022, questa notizia però, non ha ancora avuto conferme.

Suo padre ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto in cui ha specificato che la decisione sarà presa da parte di Manuel in autonomia affermando: “Al momento deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film” tratto dal libro Rinascere scritto proprio da Manuel.

Nel futuro di Manuel Bortuzzo solo lo sport

Il papà di Manuel Bortuzzo ha poi ribadito all’interno della sua intervista di come nel futuro del ragazzo ci sia soprattutto lo sport, molto importante per il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che come ha ribadito più volte all’interno della casa punta alle prossime Paralimpiadi.

Un futuro incerto quello di Manuel Bortuzzo all’interno della casa, il concorrente dovrà quindi, nelle prossime settimane, quale sarà il suo futuro all’interno del reality e insieme a lui tutti gli altri “veterani” della casa del Grande Fratello Vip 2021 saranno posti davanti a questa scelta? Chi tra di loro sceglierà di rimanere e chi di andare via?

