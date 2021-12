Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip/ “Il 14 o 17 gennaio” rivelazione choc

Manuel Bortuzzo: lascia il Grande Fratello Vip a gennaio?

Manuel Bortuzzo un paio di settimana fa ha deciso di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip 6. Ma in questi giorni il nuotatore è tornato a parlare della sua permanenza dentro la casa di Cinecittà. Interpellato da Katia Ricciarelli e Carmen Russo, Manuel ha detto: “Io me ne vado o il 14 o il 17 di gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”. Il 14 gennaio è un venerdì e il 17 un lunedì, giorni delle dirette del Grande Fratello Vip. Anche se con l’inizio del nuovo anno la seconda puntata settimanale del reality dovrebbe andare in onda il giovedì. Manuel Bortuzzo ha quindi un contratto a tempo? O al momento della proroga di di dicembre ha chiesto la possibilità di ritirarsi prima del 14 di marzo senza dover pagare una penale? Intanto sui social in molti si preoccupano per Lulù Selassié: come reagirà la principessa all’uscita del suo Manuel?

Manuel Bortuzzo: i prossimi impegni

Lo scorso novembre Franco Bortuzzo, padre di Manuel, durante un’intervista aveva parlato degli impegni lavorativi del figlio, lasciando intendere che non sarebbe rimasto fino alla fine del Grande Fratello Vip. “I progetti del futuro di mio figlio? Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà. Manuel anche prima dell’incidente nuotava dando molta forza sulle braccia, e ora riesce con grande abilità a nuotare”, aveva detto al Corriere della Sera. Manuel, infatti, in diversi occasioni ha espresso il suo desiderio di partecipare alle prossime paralimpiadi. Inoltre è in programma l’uscita del film “Rinascere”, tratto dall’omonimo libro del concorrente del Grande Fratello Vip. Il film è diretto da Umberto Marino. Gli interpreti sono Alessio Boni nella parte di Franco Bortuzzo, il papà del nuotatore, e Giancarlo Commare, nella parte di Manuel.

