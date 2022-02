Manuel Bortuzzo “lullizzato”: space buns come Lulù/ E annuncia: “Giovedì torno…”

Manuel Bortuzzo non nasconde di sentire profondamente la mancanza della fidanzata Lulù Selassiè che non abbraccia dallo scorso 24 gennaio, giorno in cui ha abbandonato definitivamente il Grande Fratello Vip. Per sentirla più vicina, dopo aver tatuato sul collo il numero 22 che indica il giorno in cui si sono scambiati il primo bacio ovvero il 22 settembre, ha deciso di sfoggiare la stessa pettinatura della fidanzata. Nella casa di Cinecittà, Lulù sta dettando il suo stile unico ed originale. Nonostante abbia dei lunghi capelli scuri, Lulù ama portarli acconciati. L’acconciatura preferita della principessa etiope è quella che vedete nella foto.

Acconciatura, tuttavia, che è anche la preferita di Manuel Bortuzzo che ha così deciso di acconciare allo stesso modo i suoi capelli. Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, infatti, Bortuzzo ha regalato ai fan la sua foto in cui sfoggia los tile “lullizzato”. Stessi codini per Manuel e Lulù che potranno riabbracciarsi il 14 marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo è stato assente in studio nelle ultime due puntate del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, infatti, è risultato positivo lo scoro 21 febbraio facendogli saltare così sia la puntata di lunedì scorso che di giovedì 24 febbraio. Durante una diretta Instagram, Manuel ha spiegato che non potrà essere in studio neanche lunedì 28 febbraio aggiungendo che, se tutto andrà bene, tornerà in studio per la puntata del 3 marzo.

L’assenza di Bortuzzo in studio è stata notata da Lulù Selassiè che, pur salutandolo non ha ricevuto la risposta che ha ricevuto durante le prime puntate in cui Manuel era in studio. La principessa etiope, naturalmente, non sa della positività del fidanzato. Come reagirà quando si renderà conto che non ci sarà neanche lunedì 28 febbraio? I fan sperano che Signorini possa rassicurarla.

