Manuel Bortuzzo: “Lulù in televisione è brutta”/ Gaffe in diretta col fratello Kevin

Manuel Bortuzzo incontra il fratello Kevin durante la puntata serale del Grande Fratello VIP. Una sorpresa che migliora l’umore del giovane nuotatore, di base già al settimo cielo per aver trovato l’amore dentro la casa con Lulù Selassié. E in occasione della visita di suo fratello Kevin, Manuel coglie l’occasione di presentargli la ragazza che gli ha fatto battere il cuore. Così Lulù Selassié li raggiunge fuori dalla porta rossa, dove i due ragazzi chiacchierano a distanza, e si presenta. Il concorrente gieffino per smorzare gli imbarazzi del momento si lascia andare ad una battuta che sa tanto di autogol: “lo so che in televisione è brutta, ma ha visto come è bella dal vivo?”.

KEVIN BORTUZZO, CHI E' IL FRATELLO DI MANUEL/ "Andiamo da Justin Bieber con Lulù"

Lulù conosce Kevin, fratello di Manuel, dopo la gaffe del fidanzato

Risate e applausi dallo studio e sorriso di circostanza da parte di Lulù che prova ad andare oltre e prendere confidenza con Kevin. Ma il fratello di Manuel sembra timido e pare stare sulle sue, d’altronde ha solo quindici anni. “All’inizio vi siete presi a legnate voi due..”, riesce solo a dire il giovane di casa Bortuzzo. Baci e abbracci a distanza, naturalmente, e presentazioni (con gaffe) fatte. Come inizio non c’è male…

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè: "Katia Ricciarelli è razzista"/ Lei si scusa in diretta ma...Manuel Bortuzzo risponde agli haters: fidanzamento ufficiale con Lulù?/ Oggi la presenta al fratello Kevin...

© RIPRODUZIONE RISERVATA