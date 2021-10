Manuel Bortuzzo: Lulù le impedisce di dormire con Montano/ Il web: “Finge malori”

Il ritorno in casa di Aldo Montano è stato accolto con grande entusiasmo da Manuel Bortuzzo che ha trovato nello schermidore una spalla. Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021, Manuel ha ribadito la voglia di continuare a conoscere Lulù Selassiè, ma anche di aver bisogno dei propri spazi da trascorrere con altre persone. In confessionale, Manuel ha così confessato ad Alfonso Signorini di voler dormire con Aldo Montano svelando, poi, la propria decisione a Lulù. Quest’ultima, in giardino, con Manila Nazzaro, ha ammesso di esserci rimasta male, ma ha provato ad andare avanti.

Prima di recarsi in un letto diverso, Lulù e Manuel si sono concessi un momento loro in camera da letto. Bortuzzo ha ribadito la volontà di portare avanti la conoscenza, ma di volerlo fare con calma e senza correre per non rischiare di restare deluso in prima persona e di arrecare una delusione a Lulù. Dopo chiacchiere, baci e abbracci, Manuel ha raggiunto Aldo in giardino ed è a questo punto che, secondo il web, Lulù si sarebbe mossa per impedire a Manuel di dormire con Aldo.

Il web contro Lulù Selassiè e il messaggio per Manuel Bortuzzo

Stando a quello che scrive il popolo di Twitter, Lulù Selassiè, per evitare di dover lasciare il posto nel letto accanto a Manuel Bortuzzo ad Aldo Montano, avrebbe prima finto di dormire e poi avrebbe dichiarato di non sentirsi bene restando così a letto con Manuel. Aldo, così, ha dormito con Gianmaria mentre Clarissa, Jessica e Sophie hanno dormito in tre in un letto.

Il gesto di Lulù ha fatto infuriare il popolo del web che chiede immediatamente dei provvedimenti nei suoi confronti e si augura che Manuel metta le cose in chiaro tra loro. “Chiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se l’avesse fatto un uomo l’avreste massacrato. Basta con la scusa della donna sensibile. È inammissibile”, “Questo è surreale, c’è da preoccuparsi”, scrivono gli utenti.

Questo è ciò che è successo stanotte, a grandi linee. Io richiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se fosse stato un uomo al posto di Lucrezia ad avere atteggiamento simili, l'avreste massacrato. Basta la scusa della donna sensibile etc. È inammissibile#gfvip pic.twitter.com/lDx2onxBkU — what a night (@whatanightx) October 2, 2021





