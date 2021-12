Manuel Bortuzzo/ “Lulù Selassié? Mi ha riconquistato con piccoli gesti e rispetto”

Manuel Bortuzzo ed il riavvicinamento a Lulù Selassié

Il Grande Fratello Vip è sempre ricco di storie grazie alla partecipazione di personaggi con tanto da raccontare. Quest’anno un ruolo particolare è stato senza dubbio ricoperto da Manuel Bortuzzo, amato fin da subito anche per i suoi trascorsi molto difficili. Lo sportivo ha avuto un percorso particolarmente incisivo, mettendosi in mostra con tutte le sue qualità e senza il timore di esporsi in situazioni scomode. All’interno della Casa ha legato praticamente con tutti, facendosi ben volere anche dal pubblico da casa. In particolare, per diverse settimane il tema principale legato al suo nome è stato la relazione di odio e amore con Lucrezia Selassiè. I modi e l’atteggiamento della ragazza l’hanno spesso portato a respingerla nonostante un forte interesse più volte dichiarato.

Nelle ultime puntate era arrivata anche quella che sembrava la chiusura definitiva, salvo poi arrivare una smentita clamorosa nelle recenti serate. I due infatti si sono dichiarati amore a vicenda, affermando di essere capaci e volenterosi di andare oltre le incomprensioni. Durante l’ultima puntata però il ragazzo è stato palesemente giù di morale per quasi tutta la durata della diretta; lui stesso ha confessato la ragione alla base del malcontento. Era nell’aria infatti che durante la puntata sarebbe arrivata la comunicazione di abbandono da parte di un suo grande amico, ovvero Aldo Montano. Infatti, interpellato dal conduttore sull’argomento, quest’ultimo ha a malincuore deciso di abbandonare i suoi compagni di viaggio, saturo dell’esperienza e nostalgico nei confronti della sua famiglia.

Le lacrime per l’amico Aldo Montano

La reazione di Manuel Bortuzzo dopo l’uscita dell’amico Aldo è stata molto forte e commovente, scoppiato in lacrime ancor prima di conoscere il verdetto ufficiale. Alfonso Signorini ha però deciso di lasciare ai due un modo per salutarsi per rispetto alla grande amicizia che li ha legati nel corso di tutta l’esperienza all’interno della Casa. Chiamato in Mistery Room, Bortuzzo ha avuto così l’occasione di abbracciare ancora una volta il campione olimpico, in una struggente scena ricca di parole di grande amore e di tante lacrime.

Verso il finire della puntata è arrivato il consueto momento delle nomination dove Manuel per coerenza ha deciso di nominare nuovamente Miriana Trevisan. A grande sorpresa, il nome dello sportivo è risultato tra i 7 scelti per il televoto che decreterà la prossima eliminazione. Nelle ore successive alla diretta Manuel non si è reso protagonista di momenti particolari, se non ulteriori commenti che hanno palesato una persistente tristezza in riferimento all’uscita del suo caro amico. Nella prossima puntata è atteso con ansia l’esito del televoto che lo vede coinvolto; le possibilità che il suo percorso continui sono molto alte visto il grande favore del pubblico.

I consigli a Gianmaria Antinolfi sul rapporto con Sophie

In tanti nelle ultime settime si sono chiesti cosa abbia spinto Manuel Bortuzzo a cambiare idea ma soprattutto atteggiamento nei confronti di Lulù Selassié. Il giovane in più occasioni ha cercato di far capire ciò che è successo dentro di sé e nelle passate ore è tornato a parlarne anche con Gianmaria Antinolfi, raccontando il rapporto recuperato con la giovane principessa etiope. “Quando litigavamo cercavo di farle capire di lasciarmi stare ma perché non era il momento giusto perché non c’erano ancora delle cose che avevo capito”. Poi però, “i piccoli gesti”, come ad esempio il risveglio a letto “con rispetto”, lo avrebbero portato a cambiare atteggiamento.

Manuel ha espresso il suo punto di vista anche sul rapporto tra Gianmaria e Sophie, sostenendo di aver notato che quando la Codegoni lo guarda “è come se si isolasse dal resto, questa è una cosa bella”, ha aggiunto. A suo dire, il bello nei rapporti è proprio dare importanza anche a queste piccole cose, consigliando all’amico di cercare di capire anche a livello di chimica del corpo quali sono le sensazioni tra loro.



