Manuel Bortuzzo: “Lulù Selassié? Non l’ho più sentita dopo la rottura”/ “Oggi sono felicemente single”

Manuel Bortuzzo torna a parlare della sua ex Lulù Selassiè: i rapporti oggi

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare di Lulù Selassié. Il nuotatore, che il pubblico di Canale 5 meglio ha conosciuto lo scorso anno grazie alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Leggo, dove tra i vari argomenti affrontati c’è anche quello relativo alla sua vita amorosa.

Lo scorso anno è finito al centro delle cronache rosa per la relazione nata con Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip. Una storia che è proseguita poi fuori dalle mura di Cinecittà ma che è durata solo pochi mesi prima della rottura. Oggi Manuel rivela di non aver più alcun tipo di rapporto con lei: “Non l’ho più sentita, ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto”, ha ammesso senza problemi.

Se la relazione con Lulù Selassié è ormai un capitolo definitivamente chiuso, Manuel Bortuzzo fa sapere che al momento non c’è un’altra donna nel suo cuore. “Sono felicemente single. – ha dichiarato – Adesso ho altri obiettivi e voglio avere la testa libera per dedicarmici. Poi l’amore non si programma, se capita… capita”.

In attesa che arrivi dunque l’amore, Manuel Bortuzzo torna a parlare della sua avventura al GF Vip, della quale non si dice affatto pentito. Anzi, per lui è stata un’occasione importante sotto vari punti di vista: “Vedere un ragazzo sulla sedia a rotelle tutti i giorni in televisione rende la mia condizione più normale. – ha spiegato – Manuel è un ragazzo come gli altri, lo puoi abbracciare, senza essere impacciato. Ci puoi scherzare o discutere. E se io posso fare determinate azioni quotidiane, lo può fare chiunque.”

