Manuel Bortuzzo, massaggio al sedere di Lulù Selassié/ Video: coccole hot al GF VIP

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié inseparabili

Da qualche giorno ormai, nella casa del Grande Fratello Vip, la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié procede a gonfie vele: i due ragazzi sono inseparabili e trascorrono gran parte delle loro giornate insieme tra baci, coccole, risate e divertimento. Ieri sera la principessa si è accorta dal malumore del arazzo e lo ha stretto a sé per rassicurarlo e rasserenarlo: “Ti amo, tanto. Insieme per sempre”. I due hanno poi trascorso la notte insieme nella stanza arancione. Questa mattina Manuel si è fatto aiutare da Aldo Montano per preparare la colazione alla sua Lulù: due fette di ciambella al cioccolato e latte con in Nesquik. Manuel, spinto dall’amico, ha lasciato la colazione sul comodino di Lulù, che ha molto gradito il pensiero del ragazzo.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si dichiarano amore eterno al GF Vip/ Lui "Proviamoci almeno"

Manuel Bortuzzo massaggio al sedere di Lulù Selassié

Nel corso della mattinata poi, Manuel Bortuzzo ha fatto un nuovo massaggio al lato b di Lulù Selassié, dopo il trattamento della scorsa settimana: la principessa supina sul letto si lascia coccolare dal nuotatore. Clicca qui per vedere il video. Sui social però non tutti hanno gradito la scena: “Gf Vip io mi sono rotta che condividete SOLO massaggi al c*lo perché volete girare tutto in trash quando basterebbe smettere di censurarli durante i discorsi seri per aumentare audience”, ha scritto una ragazza su Twitter. Altri invece sono contenti che i due giovani ragazzi finalmente stiano vivendo con serenità il loro amore: “Manuel tira fuori il lato più bello di Lucrezia, la sa prendere, proteggere e capire, la sprona e Lucrezia tira fuori il lato migliore di Manuel, lo rende dolce, spensierato, lo fa aprire e e lo fa uscire fuori dal guscio, imperfetti ma tanto teneri e belli”, si legge su Twitter.

