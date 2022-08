Manuel Bortuzzo, messaggi all’ex Federica Pizzi poi eliminati/ Mistero su Instagram

Manuel Bortuzzo al centro di un nuovo gossip: c’entra l’ex Federica Pizzi

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip e la storia d’amore con Lulù Selassié che ha fatto sognare in molti, Manuel Bortuzzo è tornato al centro del gossip in questi ultimi giorni. Divenuto ormai personaggio pubblico grazie all’ampia visibilità ottenuta durante il reality, il giovane nuotatore ha ormai sempre gli occhi della cronaca rosa puntati su di lui. Come nel caso di uno scambio di commenti su Instagram con la sua ex fidanzata Federica Pizzi, che non è sfuggita agli occhi sempre attenti del web.

Cecilia Cantarano e Manuel Bortuzzo beccati insieme?/ Lei nega tutto: "Gossip falso"

A riportare il fatto è la pagina Il vicolo delle news, secondo la quale Manuel Bortuzzo avrebbe ricevuto un commento proprio dall’ex Federica sotto l’ultima foto da lui condivisa su Instagram. Un semplice cuore da parte della ragazza, cui l’ex gieffino avrebbe risposto con 3 cuori. Tuttavia, dopo poco, il loro scambio di messaggi sarebbe scomparso, come fatto notare dalla pagina. Ed effettivamente, controllando sotto l’ultimo post Instagram di Manuel Bortuzzo, del commento di Federica Pizzi nemmeno l’ombra: cosa sarà successo?

Manuel Bortuzzo, nuovo flirt dopo Lulù Selassié?/ Avvistato con Cecilia Cantarano

Manuel Bortuzzo e il flirt con Cecilia Cantarano: la tiktoker smentisce tutto

Intanto Manuel Bortuzzo si trova in questi giorni al centro di continui chiacchiericci che non vorrebbero proprio lasciarlo stare. Quello più eclatante è una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui l’ex gieffino sarebbe stato beccato in un outlet di Castel Romano assieme alla tiktoker Cecilia Cantarano. Ipotesi prontamente smentita dalla ragazza, su Twitter e su Instagram, in cui ha spiegato di essere andata all’outlet con la migliore amica e di non conoscere affatto Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo al concerto di Justin Bieber: "Comprende i miei dolori"/ "Da piccolo mi dicevano sfigato…"

“Smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica, l’ho anche taggata, non ero con lui. Gossip falso” questa la sua presa di posizione. Dunque, il cuore di Manuel Bortuzzo almeno sarebbe ancora libero e in attesa di essere colmato da nuovo, vero amore. La relazione con Lulù Selassié, naufragata poche settimane dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, ha spezzato il cuore dei loro fan e lasciato strascichi di polemiche e critiche per come abbia deciso di lasciare la Princess.











© RIPRODUZIONE RISERVATA