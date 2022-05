Manuel Bortuzzo nel mirino degli haters/ Rita Dalla Chiesa: “Vigliacchi, voi…”

Manuel Bortuzzo contestato: Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio sul film Rinascere

Nella serata dell’8 maggio 2022, su Rai, 1 è stato trasmesso Rinascere, il film ispirato al libro autobiografico sulla vita di Manuel Bortuzzo, che sin dal suo ingresso nella Casa al Grande fratello vip 6 è vittima di diverse critiche che gli giungono in primis sul personale, soprattutto nel web. Critiche piuttosto dure, tra cui quelle di chi taccia il nuotatore di sfruttare la sua condizione di disabilità ( lui è costretto a vivere su una sedia a rotelle da quando nel 2019 diventava vittima di una sparatoria per scambio, finendo così per vivere su una sedia a rotelle) per visibilità e consensi del pubblico. E ai detrattori risponde ora Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice delle reti Mediaset, che in un tweet pubblicato su Twitter infatti stigmatizza quanto riportato ad oggi di negativo sul conto del nuotatore, nelle ore della messa in onda del film Rinascere.

Il messaggio a prima firma Rita Dalla Chiesa su Manuel Bortuzzo è pubblico

“Sto guardando su Rai1 la storia di Manuel Bortuzzo -esordisce nel post in cui difende la posizione di Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa-. Lo conosco, ho lavorato con lui a ItaliaSì”. Ma non è tutto. Il tweet che la conduttrice e opinionista TV rilascia a supporto dell’ex Grande fratello vip 6 poi prosegue anche a difesa del padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, che ha sostenuto in prima linea Manuel in seguito al brutale incidente che lo ha costretto a vivere una condizione di disabilità: “Conosco suo padre Franco. Conosco la loro fatica, il loro coraggio, la loro forza, l’unione della loro famiglia. La voglia di farcela. Vigliacchi voi che lo aggredite”.

Manuel Bortuzzo è reduce da un’intervista concessa a Verissimo, nel salottino di Silvia Toffanin, dove ha motivato la sua rottura post Grande fratello vip 6 con Lulù Selassié spiegando che essa sia dovuta a delle divergenze di forma mentis inconciliabili.











