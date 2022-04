Manuel Bortuzzo nella bufera: gesto contro Lulù?/ I fan della Selassiè furiosi…

Manuel Bortuzzo scatena la rabbia dei fan di Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo, pur non pubblicando post e storie su Instagram, con un semplice gesto che, apparentemente potrebbe sembrare innocuo, scatena la rabbia dei fan di Lulù Selassiè, ma anche quella di tutti coloro che lo avevano seguito nella casa del Grande Fratello Vip. L’amore tra Manuel e Lulù ha fatto sognare tantissimi telespettatori che speravano in un finale diverso da quello che ha poi avuto. La notizia della rottura non è stata ancora superata dai fan della coppia che, nella tarda serata di ieri, su Twitter, si sono scagliati contro il nuotatore, reo di aver fatto un gesto che, secondo quanto scrivono, sarebbe poco rispettoso nei confronti dell’ex fidanzata con cui sognava un futuro insieme.

Dal 25 aprile, giorno in cui Manuel ha annunciato la rottura da Lulù con un comunicato, i fan non riescono a darsi pace. Sono tanti, infatti, gli utenti che, su Twitter, si chiedono come sia cambiato tutto nel giro di pochi giorni. Solo il 22 aprile, infatti, Lulù e Manuel avevano festeggiato il mesiversario in un’atmosfera romantica. Poi la rottura e una serie di gesti, da parte di Bortuzzo, a cui i fan stanno reagendo con rabbia, ma cosa ha fatto Manuel al punto da scatenare la bufera sui social?

Manuel Bortuzzo, il gesto per l’ex fidanzata Federica: i fan di Lulù Selassiè non ci stanno

Dopo essere stato pizzicato in compagnia dell’ex fidanzata Federica Pizzi poche ore dopo l’annuncio della fine della storia con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo, ieri sera, ha ricominciato a seguire l’ex anche su Instagram. La stessa cosa ha fatto Federica Pizzi che, dopo aver ricominciato a seguire, Franco e Kevin Bortuzzo, ha fatto lo stesso con Manuel. La scelta di Bortuzzo di ricominciare a seguire l’ex Federica pochi giorni dopo l’addio a Lulù ha scatenato la reazione dei fan di quest’ultima, sempre più convinti che l’amore che Manuel diceva di provare per la Selassiè non fosse poi così forte.

Il gesto di Manuel è davvero una frecciatina a Lulù? Se molti fan non hanno gradito il segui di Manuel all’ex Federica, ci sono altri utenti che non ritengono così importante il gesto ricordando come Bortuzzo abbia sempre dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti con lei con cui condivide anche il cerchio di amici.

che imbarazzo manuel, con tutta l’attenzione mediatica ha fatto proprio l’unica cosa che non doveva fare #fairylu — lisa (@Annalis20523883) April 29, 2022

Questo circo ha superato quello della chimica artistica#fairylu pic.twitter.com/qrVpYyGdaU — Tu Pozzu…dicere 🇺🇦 (@PozzuTu) April 29, 2022













