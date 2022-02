Manuel Bortuzzo, niente ingresso al GF Vip per San Valentino/ Beffa per i fidanzati!

Quest’anno San Valentino arriva di lunedì, ciò vuol dire che tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno festeggiarlo in diretta su Canale 5 nel corso di una nuova puntata. Sarà sicuramente una serata dedicata all’amore e, inevitabilmente, tutti coloro che hanno un fidanzato o una fidanzata fuori ad attenderla si aspetta di ricevere una sorpresa, magari una visita in Casa da parte della sua dolce metà.

Manuel Bortuzzo "Convivenza con Lulù? Voglio cercare casa con lei"/ "Dopo il GF Vip…"

C’è soprattutto Lulù Selassiè che si aspetta di poter incontrare il suo Manuel Bortuzzo, uscito dalla Casa qualche settimana fa. Tuttavia questo non accadrà e a svelarlo è stato proprio Manuel. Nel corso di una diretta su Instagram con Clarissa Selassiè, Manuel ha rivelato che aveva in progetto di entrare al GF Vip per San Valentino e stupire la sua Lulù ma la produzione gliel’ha negato.

Katarina Raniakova "Alex Belli? Non voglio più apparire al suo fianco"/ "Lui mi ha...

Alex Belli torna al Grande Fratello Vip per San Valentino: e gli altri?

Pare infatti che la produzione del Grande Fratello Vip abbia comunicato a Manuel Bortuzzo che nessuno dei fidanzati potrà entrare nella Casa per una sorpresa e che, dunque, far entrare lui sarebbe stata un’ingiustizia nei confronti degli altri che hanno un compagno. Peccato però che questa regola non valga per Alex Belli. L’ex gieffino proprio ieri sera, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, ha iniziato la sua quarantena alla fine della quale rientrerà in Casa. Questo vuol dire che il suo ingresso è previsto proprio per la serata di San Valentino. Alex, dunque, potrà rivedere sia sua moglie Delia Duran che Soleil Sorge, a differenza di tutti gli altri. Una decisione che potrebbe sollevare non pochi malumori dentro e fuori la Casa.

Manuel Bortuzzo "Mio padre ora felice di Lulù"/ "Ecco perché prima non era d'accordo"

#gfvip Manuel in una diretta con Clarissa dice che sta preparando una sorpresa per San Valentino per Lulù ma… pic.twitter.com/D77A2iMLRE — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) February 8, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA