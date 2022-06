Manuel Bortuzzo non rifarebbe il Gfvip/ Pentito di Lulù Selassié? La risposta

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo si racconta a cuore aperto: l’intervista radiofonica

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso tv intrapreso al Grande fratello vip 6, dove ha riscoperto l’amore al fianco di Lulù Selassié, una storia naufragata subito dopo il reality, e ora Manuel Bortuzzo torna a raccontarsi in toto.

"Manuel e Lulù si sono lasciati per lite col padre Franco"/ Bortuzzo sbotta "Stronz*te! Lavoro di merd*"

L’occasione è un’intervista inedita concessa in radio, ai microfoni di Non succederà più di Giada Di Miceli. Incalzato dalle domande della timoniera di Radio Radio, Manuel Bortuzzo non ha lesinato dichiarazioni sui continui chiacchiericci che nel mondo del gossip si susseguono dopo il Grande fratello vip 6 sulla lovestory ormai finita e vissuta con Lulù Selassié. C’è chi in particolare lo taccia di essersi preso gioco di Lulù Selassié in una storia architettata ad arte come strategia di marketing, e a fronte di tutti i pettegolezzi lui dichiara: “Non me ne frega un cד.

Manuel Bortuzzo: "Vorrei fare il poliziotto"/ "Mia madre Rossella? Mio porto sicuro"

Poi, si pronuncia anche sul peso delle critiche degli utenti del web che lo giudicano rispetto al rapporto con la ex storica e l’ex volto di Uomini e Donne, Giulia Latini, con la quale lui per i gossip del momento avrebbe almeno un flirt: “Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni”.

L’intervento ha poi assunto toni e atmosfere commoventi, quando la conduttrice si è detta colpita dal film di Manuel Bortuzzo, Rinascere, che è ispirato al libro sulla vita del nuotatore, costretto a vivere su una sedia a rotelle in seguito ad una sparatoria di cui è finito vittima per puro scambio di persona. Quindi lei lo ha così rincuorato:

Manuel Bortuzzo commenta Giulia Latini/ Web scatenato e l'ex Uomini e Donne...

“Anche nella tua vita reale ci sarà un lieto fine, incontrerai questa ipotetica Martina”. E l’ex Grande fratello vip 6 ha replicato: “Non ho problema di nessun tipo”.

Manuel Bortuzzo fa il bis al Gfvip?

A spingerlo a intraprendere il Grande fratello vip 6 è stata la voglia di portare la sua disabilità come un esempio di normalità, e in questo è stato fortemente sostenuto da Alfonso Signorini: “Mi voleva (Signorini, ndr), sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me”.

Rifarebbe il gioco del Grande fratello vip, dal momento che è uno dei gieffini vip più amati dal pubblico tv? Dal suo canto, almeno per il momento, dichiara concluso il suo percorso nella Casa dei vipponi, anche se non si pente di nulla rispetto al suo Gf vip 6, inclusa la lovestory con Lulù Selassié: “Rifarei tutto quanto, ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente”.

