Manuel Bortuzzo “Non sarò mai felice”/ “Al massimo ora potrò essere sereno”

Parole toccanti, che fanno riflettere quelle di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Nel corso della nuova diretta, Alfonso Signorini chiede di fare due chiacchiere con lui e mostra a tutti un filmato che racchiude alcune confessioni molto intime di Manuel. Il ragazzo racconta i suoi sentimenti, il suo stato d’animo, la difficoltà di sapere che le cose sono inevitabilmente cambiate nella sua vita. “Per come sono fatto io è molto difficile. – esordisce lui, parlando della sua vita nella Casa – Sapevo a cosa andavo incontro, ma in questi ultimi anni aver accantonato delle cose e dei momenti che non vivo più perché ho altre priorità e cose e che invece qui dentro mi sto trovando a vivere.”

FEDERICA PIZZI, EX FIDANZATA MANUEL BORTUZZO/ "Momenti bellissimi insieme"

Manuel Bortuzzo si racconta al Grande Fratello Vip: “Io non sarò mai felice, posso essere sereno”

Nel filmato Manuel racconta le sue difficoltà: “A volte rischio di sembrare uno che non se ne frega niente, mi trovo in difficoltà ad affrontare cose che non facevo da tempo. Ho una scala di priorità che è un po’ diversa, in cima al primo posto c’è la saluta e l’amore per quello che si fa, alla famiglia, agli amici. Quella serenità mi permette di affrontare la vita in qualsiasi modo, non ti interessa più nulla, ti interessano solo le emozioni che vivi.” Il ragazzo, in privato a Lulù, ammette infine la sua consapevolezza: “Qualsiasi cosa bella che mi succederà forse non me la godrò mai come avrei potuto godermela. Io non sarò mai felice, posso essere sereno.”

LEGGI ANCHE:

Martina Rossi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo/ "Otto mesi insieme ma dopo l'incidente…"Perché Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi si sono lasciati?/ “Sua disabilità fisica…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA