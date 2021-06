Manuel Bortuzzo “Non si è mai preparati al dolore”/ “Al momento del film Ultima gara ero ancora sconvolto”

Manuel Bortuzzo domani sera sarà protagonista di Ultima Gara insieme a Raoul Bova e a quelli che lui stesso ha definito i suoi miti in un’intervista al Corriere ovvero Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino e Emiliano Brambilla. Il film è arrivato quando Manuel Bortuzzo era ancora alle prese con tutto quello che gli è successo, quello sparo, quell’incidente che ha cambiato la sua vita. All’epoca era ancora in ospedale quando gli hanno comunicato che Raoul Bova avrebbe voluto parlare con lui ed è proprio in quel momento che ha saputo del progetto Ultima Gara: “Me ne ha parlato così e poi mi ha detto: pensaci. Ma io gli ho dato subito il mio sì: quando mi sarebbe ricapitato di fare un film assieme a lui”. Sono passati due anni dalle riprese e adesso Manuel Bortuzzo è cambiato da allora, più positivo e meno stravolto. Nel film ha fatto vedere il dolore, la fatica e si è sentito libero ma poi ammette: “Oggi mi sento una persona un po’ diversa. Lì ero nel pieno dello sconvolgimento per quello che mi era successo. Ora sono cambiato, per fortuna in meglio. Il peggio è passato”.

Manuel Bortuzzo “Non si è mai preparati al dolore”

Nella stessa intervista al Corriere, il nuotatore ammette di aver fatto esperienze che non sarebbero state possibili altrimenti e che alcune cose non gli sarebbero mai capitate se non fosse stato per l’incidente partendo proprio da quella forza che forse non sapeva di avere. Manuel Bortuzzo ammette: “Nel tempo ho realizzato che sono solo capace di essere debole. E che così, in effetti, ti dimostri forte. Se conosci la debolezza la sai affrontare e ti puoi riscattare. Altrimenti vivi dando tante cose per scontato e nemmeno provi a vincere delle sfide”. Il film per lui è stato una terapia e adesso anche il pubblico avrà modo di vederlo.

