Manuel Bortuzzo, nuovi retroscena sull’addio al GF Vip/ Rumors sul perché ha lasciato

Manuel Bortuzzo ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Più volte in queste settimane il gieffino ha manifestato il desiderio di uscire per ragioni di salute e ieri sera, mentre la sua amata Lulù era al suo fianco, nella Nave dell’Amore, tra palloncini colorati a forma di cuore, ha annunciato al pubblico la sua decisione. Lulù, che ha scritto una lettera d’amore a Manuel per ricordargli tutto il suo amore, in lacrime, ha compreso le ragioni e, nonostante la sofferenza al pensiero della sua assenza in Casa, dopo 4 mesi di convivenza insieme, aspetterà la fine del GF per riabbracciarlo e proseguire la loro storia nella vita reale.

Aldo Montano scrive a Manuel Bortuzzo "Al tuo fianco"/ "Inizia un nuovo capitolo"

Molti telespettatori si sono chiesti quali fossero i reali motivi di questa uscita anticipata oltre a quelli di salute. Secondo alcuni dietro la scelta di Manuel ci sarebbe l’imminente uscita del suo film, “Rinascere”, ma il padre ha spiegato che il ragazzo ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti e alle sue cure.

ROSSELLA CORONA, MAMMA MANUEL BORTUZZO PER LA PRIMA VOLTA AL GF VIP/ "E' stata dura"

Manuel Bortuzzo torna alla sua vita: le parole del ragazzo

Manuel Bortuzzo è stato sicuramente il simbolo di un grande messaggio per tutti, nella Casa del Grande Fratello Vip e anche fuori. Come lui stesso ha dichiarato, “Sono entrato nella casa senza pensare all’amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento.” Ora, oltre a riprendere la sua vita, Manuel attende la sua Lulù fuori: “Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima. Quando passano gli anni, tra poco sono tre anni dall’incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare”.

LEGGI ANCHE:

MANUEL BORTUZZO ABBANDONA LULU' SELASSIE'/ "Lascio il GF VIP, non sono sereno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA