Manuel Bortuzzo nuovo attacco a Lulù Selassié/ “Gli amori a 20 anni vanno…”

Manuel Bortuzzo ospite al Maurizio Costanzo Show 2022: si parla di Lulù Selassié e…

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la lovestory avviata al Grande fratello vip 6 insieme a Lulù Selassié, poi nayfragata in questi giorni per divergenze inconciliabili tra i due giovani vip, e ora Manuel Bortuzzo torna a far parlare di sé. Il motivo? L’ex Grande fratello vip 6, ospite alla nuova puntata del Maurizio Costanzo Show 2022, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del percorso intrapreso nella Casa dei vipponi, senza risparmiarsi un siparietto sul conto della sua ormai ex, Lulù Selassié.

Questo accade quando Maurizio Costanzo incalza il nuotatore sul legame inscindibile stretto al Grande fratello vip 6 con Aldo Montano, lasciando intendere di non ricordarsi del nome di Lulù Selassié: “Mi è parso che un reality così no, avesse una marcia in più, un sentimento in più determinato da voi due. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiama?”.

Manuel Bortuzzo lancia una nuova frecciatina a Lulù Selassié

Al quesito del conduttore, partono delle risate fragorose e Manuel Bortuzzo non riesce a trattenersi, alla tentazione di ridere a crepapelle. Ma il conduttore non demorde: “Scusa, ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”. E l’ex Grande fratello vip 6 stavolta non lesina dichiarazioni, che sanno di frecciatina lanciata a Lulù Selassié:” L’ho lasciata. Lei fa la vita sua e io faccio la mia. Sì, l’ho lasciata io. A 20 anni gli amori vanno e vengono”.

Che la princess etiope possa replicare all’ennesimo affondo dell’ex storico, Manuel Bortuzzo?

