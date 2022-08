Manuel Bortuzzo, nuovo flirt dopo Lulù Selassié?/ Avvistato con Cecilia Cantarano

Manuel Bortuzzo: flirt con Cecilia Cantarano?

Lo scorso 25 aprile Manuel Bortuzzo aveva annunciato, tramite un comunicato ANSA, la fine della sua relazione con Lulù Selassié, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 6. A distanza di qualche mese, sembra che il nuotatore frequenti una nuova ragazza. Di chi si tratta? Si chiama Cecilia Cantarano, star di TikTok e volto della nuova collezione di gioielli Pandora. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano che ha pubblicato l’indiscrezione tramite le sue storie di Instagram: “Volevo informarti che Manuel Bortuzzo è stato avvistato all’outlet di Castel romano insieme a Cecilia Cantarano, ti allego le foto! Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono like a vicenda”. Inoltre Manuel mette like alle foto di Cecilia dall’inizio di luglio.

Chi è Cecilia Cantarano?

Cecilia Cantarano ha oltre tre milioni di follower su TikTok e un altro milione su Instagram. In una recente intervista a Cosmopolitan la giovane tiktoker, 22 anni, ha detto di non essere infastidita dalla domande sulla sua vita privata: “Se ti affezioni ad una persona, la percepisci come un’amica, è normale ti incuriosisci e vuoi sapere qualcosa anche del suo privato. Però, come tu ti avvali del diritto di domandare, io mi avvalgo del diritto di non rispondere: se una cosa non la voglio dire, semplicemente non la dico”. Cecilia Cantarano ha avuto una storia con il cantante Holden, conclusasi qualche un mese fa dopo quasi un anno di relazione. La tiktoker ed il cantante hanno smesso di seguirsi sui social ed avevano rimosso le foto di coppia dai rispettivi profili Instagram. Poco dopo si era parlato di un ritorno di fiamma. Ora nel cuore di Cecilia c’è davvero Manuel Bortuzzo?

