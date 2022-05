Manuel Bortuzzo, nuovo gesto contro Mara Venier/ “Grande peccato”, mette like e…

Manuel Bortuzzo e Mara Venier, ‘botta e risposta’ social

Il botta e risposta ‘social’ tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier continua. Dopo l’ospitata saltata dell’ex gieffino a Domenica In dell’ultimo minuto, Manuel ha lasciato un primo commento ad un post in cui palesava il suo malumore per la scelta di Mara Venier che, stando alle indiscrezioni, aveva annullato l’intervista a causa della presenza di Bortuzzo a Verissimo il giorno prima. Al commento di Manuel è poi seguita la stoccata della Venier, contenta degli ottimi ascolti raccolti dall’ultima puntata di Domenica In pur senza il suo ospite saltato.

Oggi è però Manuel a tornare sull’argomento con un like lasciato ad un post Instagram di Vanity Fair. In questo viene riportato lo stralcio di un articolo di Mario Manca in cui viene appunto analizzata la vicenda che ha visto protagonisti la Venier e Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e Mara Venier, nuova stoccata dell’ex gieffino

In una parte del post, in particolare, si legge: “È una cosa molto italiana, infatti, volere un ospite prima di tutti e non tornarci più una volta che l’esclusiva è stata bruciata. Quello che ci dimentichiamo, però, è che ci sono tanti modi di condurre un’intervista: al di là della differenza sul contenuto, lo stile della Venier sarebbe stato diverso da quello della Toffanin, e avrebbe portato Bortuzzo ad affrontare angolature diverse perché è proprio nella ricerca delle sfumature che sta la grandezza di chi formula le domande. – e infine – È un peccato che si sia rinunciato a questa occasione, sarebbe potuto nascere qualcosa di bello. Per l’ospite ma, soprattutto, per il pubblico.” L’osservazione ha attirato non solo l’attenzione di Bortuzzo ma anche il suo like, in chiara risposta alla Venier.

