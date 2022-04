Manuel Bortuzzo paparazzato con l’ex Federica Pizzi/ Ha già dimenticato Lulù?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono al centro delle cronache rosa di queste ultime ore, per via della fine della loro storia d’amore. I due ex vipponi si sono amati, ma evidentemente qualcosa si è rotto durante la convivenza durante la “vita normale”, e alla fine hanno preferito prendere strade differenti, così come annunciato da entrambi sui social. Lulù Selassiè ha postato un video su Instagram, mentre Manuel Bortuzzo ha scelto le stories, e intanto, è stato paparazzato con la sua ex, Federica. Uno scatto pubblicato da Biccy.it ed in particolare dall’utente Twitter @lafrancyfra18, che non è passato inosservato al popolo della rete, e soprattutto ai fan della Princess, che hanno riportato alla luce le recenti dichiarazioni proprio della stessa finalista del Gf Vip 2021, che ha parlato di ‘terze persone che si sono messe in mezzo alla relazione’.

“Sì sono intrufolate e messe tra di noi. Queste persone in realtà non si sono più tolte e hanno cercato di metterci l’uno contro l’altra. Non parlo di persone della mia famiglia, che l’hanno subito accolto. Il contrario dalla sua famiglia non c’è stato e mi dispiace“. Manuel Bortuzzo è apparso in compagnia della sua ex, Federica, e di altri ragazzi, e molti hanno visto in tale foto un po’ di malizia. Ovviamente uno scatto non significa nulla, anche perchè nelle immagini incriminate l’ex vippone sta semplicemente bevendo un cocktail e non è di certo in atteggiamenti intimi con la sua ex, fatto sta che nulla sarà da lasciare al caso e i due saranno molto attenzionati nelle prossime settimane.

Fra l’altro proprio Federica aveva scritto una lettera a Manuel Bortuzzo qualche mese fa, sottolineando il grande affetto che li lega nonostante la loro storia fosse finita: “Come stai? Ci siamo lasciati, ma il nostro legame va anche oltre questo. Cosa sta succedendo nelle ultime due settimane? Sei entrato nella casa per divertirti e lanciare un messaggio, ma cosa è cambiato in te? Sembra che qualcosa sia cambiato, non vedo più quella luce nei tuoi occhi. Non vedo più quel ragazzo autoironico e spiritoso che mi aveva fatto perdere la testa, dove è finito?”. E ancora: “Sai in questi giorni tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato fra di noi, ma a me non interessa. Noi siamo consapevoli dei bellissimi momenti che abbiamo vissuto. Adesso sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori…noi tifiamo tutti per te”.

Poverino oggi era super triste lui si vede proprio nella foto che lui è molto dispiaciuto. Nella foto giustamente pura casualità affianco a lui c’è una a caso (la ex 🤡) Lulù quelli così meglio perderli fidati#fairylu pic.twitter.com/a2HhDCOu9v — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@lafrancyfra18) April 25, 2022

