Manuel Bortuzzo pazzo della vicina “È bellissima”/ Lulù ascolta tutto: la reazione

L’ultima settimana ha visto il riavvicinamento di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. Un appassionato bacio ha sciolto la freddezza tra i due e ora li rivediamo uno accanto all’altro, soprattutto di sera, scambiarsi baci e tenerezze. I sentimenti di Lulù appaiono molto forti nei confronti di Manuel che, tuttavia, continua a non ricambiare pienamente. Lo conferma il fatto che, proprio con la Selassié sdraiata al suo fianco, Manuel abbia confessato ad Aldo Montano il suo debole per la vicina di casa. Il giovane ha confessato di essere fortemente invaghito di Michelle, la sua vicina di casa, spiegando che ha 28 anni ed è una ragazza madre. L’ha definita bellissima e dal viso dolce, raccontando poi che la ragazza lavora nel ristorante di famiglia.

Manuel Bortuzzo ha confessato ad Aldo Montano di essere pazzo della sua vicina di casa, aggiungendo ulteriori dettagli. Ha ammesso di averla consolata dopo essere stata lasciata dal compagno e di averle anche inviato delle rose rosse sul luogo di lavoro. Pare che a stroncare questo suo corteggiamento sia stato il padre Franco, invitandolo a pensare ai suoi problemi di salute e a non mettersi in situazioni complicate, che nella sua vita non mancano. Lulù, al suo fianco, ha ascoltato tutto il racconto, rimanendo però impassibile: che questa rivelazione porti la Selassié a riflettere seriamente sul suo rapporto con Bortuzzo?

