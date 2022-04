Manuel Bortuzzo, perchè ha lasciato Lulù? L’amico: “Ha deciso lui”/ “Tanti motivi…”

Manuel Bortuzzo e l’addio a Lulù Selassiè: un amico risponde ai fan

Sono passati tre giorni dall’annuncio di Manuel Bortuzzo che, dopo poco più di un mese dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Lulù Selassiè, ha deciso di chiudere definitivamente la relazione, ma su Twitter, è ancora l’argomento principale. Gli hashtag #fairylu e #lulù continuano ad essere in tendenza con i fan della fatina ancora alla ricerca di spiegazioni. Oltre a monitorare i profili Instagram di Manuel e Lulù, i fan dell’ex coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip stanno anche scrivendo alle persone a loro più vicine.

In particolare, diversi fan di Lulù stanno scrivendo agli amici storici di Manuel e, nelle scorse ore, su Twitter, è spuntato lo screenshot della risposta che l’amico di Bortuzzo ha dato ad una fan. In particolare, diversi fan del Grande Fratello pensano che la decisione di Manuel di chiudere la storia non sia stata totalmente sua. A rispondere ai fan, tuttavia, è proprio l’amico di Manuel.

Manuel Bortuzzo, l’amico svela perchè ha lasciato Lulù Selassiè

Lulù Selassiè, con un post pubblicato su Instagram, ha spiegato che la storia con Manuel è finita per terza persone. I fan, inoltre, pensano che la sua decisione sia stata spinta da qualcuno. Sarà vero? Secondo l’amico Alex, la decisione è stata presa esclusivamente da lui. “Ascoltate i media branco di caproni. Senza sapere parlate pure. Manuel le sue decisioni le ha prese da solo per tanti motivi che non stiamo qua a raccontare. A voi. Buona giornata branco di pecore che parlano a vanvera senza sapere un ca*zo“, ha scritto Alex.

La decisione di Manuel, dunque, è stata presa esclusivamente da lui e, alla base, ci sarebbero diversi motivi. Basterà questo per mettere fine al gossip sulla fine della storia tra la principessa e il nuotatore?













