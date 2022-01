Manuel Bortuzzo, perché lascia il GF Vip?/ “Dimagrito, deve tornare ad allenarsi”

Adesso è ufficiale: Manuel Bortuzzo lascia definitivamente il Grande Fratello Vip. L’ex nuotatore da circa un mese aveva iniziato a mettere al corrente i suoi inquilini sull’importante decisione che sarà chiamato a prendere questa sera in modo ufficiale. “Pensavate che restavo fino a marzo?”, aveva chiesto in modo sarcastico, spiegando come le ragioni dietro alla sua decisione avrebbero a che fare non certamente con un capriccio quanto piuttosto con motivazioni di salute ben più serie. Inizialmente intenzionato a mollare lo show lo scorso dicembre insieme all’amico Aldo Montano, per amore di Lulù il ragazzo aveva poi deciso di prolungare la sua permanenza nella Casa del GF Vip, ma adesso per lui è arrivato il momento di salutare la giovane Selassié ed il resto degli inquilini e tornare alla vita reale.

Nella puntata di oggi, 24 gennaio, Manuel Bortuzzo comunicherà ufficialmente la sua decisione sebbene sembrerebbe ormai scontata. Anche per questo nel precedente appuntamento non ha preso parte alle nomination. “Lulù per amore comprende”, aveva spiegato riferendosi alle motivazioni dietro la sua decisione. Motivazioni che Manuel aveva lasciato intendere ad alcuni inquilini tra cui Manila nelle passate settimane ma che il padre Franco aveva evidenziato in maniera chiara in una intervista rilasciata a Fanpage.it all’inizio del mese.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip: svelati i veri motivi

Il principale candidato alla vittoria finale del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo, lascerà quindi la Casa perdendo l’occasione di potersi trovare tra i finalisti del reality. In un primo momento si era pensato che a pesare sulla scelta finale del ragazzo ci fosse l’uscita del film che racconta la storia privata e professionale di Manuel. Ad intervenire riferendo i reali motivi era poi stato papà Franco che a Fanpage aveva evidenziato i problemi di salute: “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute, Manuel è dimagrito 6,7 chili”.

Il ritorno a casa di Manuel Bortuzzo era atteso tra il 14 ed il 17, invece alla fine è slittato ancora di qualche giorno. “La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”, ha spiegato il padre del nuotatore. Oltre alla stanchezza fisica e mentale ci sarebbero anche problematiche legate all’alimentazione: “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere”. L’uscita di Aldo lo aveva certamente demotivato ma a ridargli la carica ci aveva pensato Lulù. Dietro le ragioni della sua uscita – per la quale non è prevista penale – però, incombono motivi decisamente più seri.



