Manuel Bortuzzo piange in diretta per Aldo Montano/ Katia Ricciarelli: “Mi sento vedova”

Aldo Montano lascia la casa del Grande Fratello VIP 2021 e manda in crisi i suoi amici Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Il primo crolla quando ha la conferma che il campione non ha cambiato la sua decisione di non continuare il suo percorso a Cinecittà. “A casa mi aspettano e ho un figlio che voglio vedere crescere”, ha spiegato Aldo Montano.

Se Manuel Bortuzzo piange per l’uscita di Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi non è da meno. Il suo pianto disperato coinvolge anche Katia Ricciarelli, che è visibilmente commossa. “Senza di te mi sento vedova”, gli dice la cantante. “Abbiamo creato qualcosa di meraviglioso e tutto questo me lo porterò sempre nel cuore”, le parole di Montano prima di salutare i suoi amici del cuore.

Aldo Montano esce tra gli applausi dei suoi coinquilini

“Non sono mai stato bravo con gli addii”, dice Aldo Montano dopo gli applausi che anche gli altri coinquilini gli hanno riservato durante i saluti. “Ci mancherai tanto”, dicono le sorelle Selassié. In realtà tutti i concorrenti sembrano realmente dispiaciuti della sua uscita. E l’applauso è totale quando varca la porta rossa per mettersi definitivamente alle spalle questa avventura al Grande Fratello VIP.

“Noi sportivi siamo abituati a ragionare su programmi ed io ero programmato per fare tre mesi dal Grande Fratello. Manu, Gianmaria e Katia sono dei legami veri”, dice Montano. “Sei il nostro campioni”, ripetono all’unisono i coinquilini. La sua esperienza al gf vip finisce nel migliore dei modi.

