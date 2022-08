Manuel Bortuzzo pizzicato con una ragazza? “Pare si stiano vedendo”/ La segnalazione

Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore? La segnalazione sulla presunta nuova ragazza

Dopo la fine della love story con Lulù Selassié, sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è nuovamente alla ricerca dell’amore. Nelle ultime settimane al giovane nuotatore sono state accostate diverse papabili fiamme, come l’influencer Cecilia Cantarano: tuttavia ognuno di questi gossip non ha trovato effettivo riscontro. Al momento il suo cuore è libero, ma altre recenti segnalazioni sono arrivate a Deianira Marzano e parlano di un presunto riavvicinamento all’ex fidanzata Federica Pizzi.

“Ciao Deia, stasera Manuel Bortuzzo allo Shilling ad Ostia con una ragazza. Non si capisce bene dalle foto se la ragazza sia Federica“: questo il contenuto di una segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip. Che, a seguire, ha condiviso su Instagram un’altra segnalazione: “Ciao. Sai qualcosa a riguardo di Manuel Bortuzzo ieri allo Shilling con una certa Angelica.. pare si stiano vedendo.. sarebbe la cugina di Andrea, suo amico“. Emerge dunque il nome di Angelica al fianco dell’ex gieffino: potrebbe essere a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata?

Manuel Bortuzzo alla ricerca dell’amore dopo la rottura con Lulù Selassié

I dubbi sul possibile nuovo amore di Manuel Bortuzzo restano tali, in attesa di riscontri effettivi. Quel che è certo è che il suo cuore è al momento libero e pronto a ricevere nuovo amore, dopo la rottura con Lulù Selassié. E anche Deianira Marzano, rispondendo alle sue followers, si augura che possa ritrovare il sorriso: “Ragazze ma anche se fosse non vedo quale sarebbe il problema, sicuramente non è “oggi” e questa è solo un’amica. Primo o poi Manuel si fidanzerà visto che è single“.

La delusione per come si sono messe le cose con la Princess è stata presso assorbita ed ora per Manuel Bortuzzo è tempo di guardare avanti. Tuttavia, se la sua intenzione è quella di archiviare il ricordo di questa storia d’amore, Lulù pare invece ancora piuttosto innamorata di lui. Lo ha confermato Giucas Casella in un’intervista radio: “Io le dico di dimenticarlo ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui, ha tante persone che la vogliono, ma niente“.













