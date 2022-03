Manuel Bortuzzo, proposta a Lulù “Facciamo una famiglia insieme”/ “Casa è pronta”

È un momento molto toccante quello che vede protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè durante la finale del Grande Fratello Vip. Lui le dedica la loro canzone d’amore, cantata e suonata al pianoforte, poi un appassionato bacio corona il momento romanticissimo. Lulù si commuove al riaverlo tra le braccia e si siede sulle sue gambe, pronta a non staccarsi più. Tra le lacrime i due continuano a baciarsi fino a quando non sono interrotti da Alfonso Signorini. “So che Manuel voleva dirti delle cose”, annuncia il conduttore, lasciando quindi la parola al ragazzo. Bortuzzo, emozionato, ammette di essere pronto ad una vita bellissima insieme a Lulù fuori da questo programma: “Ci sono tantissime cose che dobbiamo fare, casa è pronta anche per noi, per la nostra vita, poi faremo tutto quello che vuoi, possiamo restare insieme per sempre e anche fare una famiglia”. Lei è al settimo cielo e conferma il desiderio di voler stare per sempre con lui: “Si amore, facciamo una famiglia insieme, stiamo sempre insieme”.

Manuel Bortuzzo torna a GF Vip e suona per Lulù/ Sorpresa al pianoforte per la finale

