Manuel Bortuzzo può tornare a camminare?/ “È il sogno della mia vita…”

Come sta oggi Manuel Bortuzzo, tornerà a camminare?

Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 quando Manuel Bortuzzo fu colpito da un proiettile durante un agguato nella periferia di Roma. Il colpo di pistola, colpendo il midollo, ha cambiato la vita dell’atleta che è rimasto paralizzato. A soli 20 anni, Manuel ha dovuto cambiare totalmente la sua vita. Attraverso una lunga riabilitazione, si è adattato alla sua nuova vita tornando in piscina e continuando ad allenarsi.

La speranza di tornare a camminare, però, Manuel non l’ha mai persa. L’agguato di cui è stato vittima e tutto ciò che ha dovuto affrontare in seguito gli ha fatto capire di poter affrontare qualsiasi cosa. Ad alimentare la speranza di Manuel di tornare a camminare è la lesione al midollo che non sarebbe completa.

Manuel Bortuzzo, il sogno di tornare a camminare

Manuel Bortuzzo è tornato a nuotare, ma la sua speranza è di poter tornare, un giorno a camminare. “Mi è stato chiesto come mi vedo tra dieci anni e io ho risposto: mi vedo in piedi. in realtà io spero di vedermi in piedi prima di dieci anni. In questo periodo ho capito che non conta il risultato che raggiungi, ma il percorso di vita che stai facendo. Tornare a camminare è il sogno della mia vita, però se non succede vuol dire che realizzerò tutti gli altri“, ha raccontato a Massimo Veronese de Il Giornale.

Manuel Bortuzzo, nel frattempo, sta continuando ad allenarsi e a fare fisioterapia e ha anche pubblicato un libro dal titolo “Rinascere – L’anno in cui ho ricominciato a vivere“. La speranza di abbandonare la sedia a rotelle, in Manuel, c’è sempre. A Vanity Fair, inoltre, sulla possibilità di tornare a camminare che gli hanno dato i medici, aveva detto: «non si sbilanciano, per non dare false illusioni. Io mi sono dato due anni, il tempo in cui si può fare il massimo. Se sono pronto a una delusione? Sì».

