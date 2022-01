Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo al GF Vip/ “Abbiamo perso un grande cantante”

A giugno dello scorso anno la morte di Michele Merlo sconvolgeva tutti. Il cantante, noto per aver partecipato ad Amici, dopo aver accusato un forte mal di testa finiva in ospedale in condizioni gravi. Moriva poco dopo, a causa di un’emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante. Il ricordo di questo giovanissimo cantante è rimasto nel cuore di tutti, tanto che di lui si è parlato anche nella Casa del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo svela il suo vero nome al Grande Fratello Vip/ "Io mi chiamo..."

È stato Manuel Bortuzzo a ricordare Michele, ripercorrendo i terribili momenti della sua morte di fronte ai commossi e attenti Davide Silvestri e Giacomo Urtis. Manuel, ricordando anche l’ultimo post scritto da Michele sul suo profilo Instagram, ha ricordato i momenti che hanno anticipato il drammatico addio del cantante.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, nozze in vista?/ Lei "Vogliamo sposarci" Web in tilt

Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo al Grande Fratello Vip

“Abbiamo perso un grande cantante. – ha esordito Manuel Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello Vip – Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale. E l’hanno mandato a casa. E com’è andata la sua storia? Mal di testa, il suo ultimo post su Instagram: ‘Ho un forte mal di testa, vorrei un tramonto, che cosa posso fare?’. Lo hanno mandato a casa dandogli una Tachipirina pensando fosse un’influenza o una cosa del genere… E due giorni… Leucemia ed è morto.” ha ricordato infine il ragazzo. Il ricordo di Michele Merlo, d’altronde, è ancora molto vivo e doloroso per molti. Il cantante verrà ricordato anche ad Amici nel corso della prossima puntata dello speciale da uno degli allievi che canterà una sua canzone.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié choc "Manuel non ha fatto Romeo perché sulla sedia a rotelle"/ Al GF...

© RIPRODUZIONE RISERVATA