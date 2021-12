Manuel Bortuzzo/ Riduzione della pena dei suoi aggressori, riceverà la notizia al GF VIP?

Manuel Bortuzzo durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda lo scorso lunedì ha affermato ad Alfonso Signorini di voler rimanere all’interno del reality ammettendo anche di provare un forte sentimento nei confronti di Lulù Selassié che, è molto contenta di questa situazione e non passa un giorno senza che metta in mostra tutta la sua felicità. Per coronare l’amore dei due ragazzi alla fine della puntata andata in diretta lo scorso lunedì Signorini ha voluto regalare alla giovane coppia una notte all’interno della Love Boat, la suite creata appositamente per le coppie della casa.

La notte che Lulù e Manuel hanno trascorso in Love Boat è stata esclusa dagli occhi indiscreti delle telecamere, ma i diretti interessati la mattina dopo hanno rivelato alcuni particolari interessanti ai loro compagni d’avventura. I due innamorati hanno rivelato ai compagni di aver usufruito dello spumante offerto dalla casa e di essersi scambiati delle dolci effusioni ma nulla di più. Tutti i fan di Lulù e Manuel sono contenti del loro riavvicinamento e sperano che questa storia possa durare il più a lungo possibile anche una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021. Nei giorni scorsi i ragazzi hanno dato prova a tutti di essere diventati inseparabili, confessandosi il loro amore a vicenda e Lulù ha esternato la speranza che questa storia duri per sempre e anche Manuel è stato d’accordo con le sue parole rispondendo: “Almeno proviamoci”.

Manuel Bortuzzo non riesce a stare lontano da Lulù

Manuel Bortuzzo al momento sembra intenzionato a vivere il sentimento che lo unisce alla principessa e al contrario di quanto accadeva in passato preferisce trascorrere la maggior parte del suo tempo in compagnia della ragazza per scambiarsi parole dolci e effusioni. Manuel sembra aver superato l’astio che provava nei confronti di alcuni comportamenti della principessa dai quali si è subito dissociato anche perché Lulù ha ammesso di aver capito il suo errore e ha cercato di rimediare al suo comportamento accusato da tutti di essere infantile e maleducato. Chissà se questo suo sentimento ritrovato sarà duraturo o se basterà un atteggiamento fuori posto della ragazza per farlo tornare sui suoi passi.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia dall’esterno che riguarda i due ragazzi che hanno sparato a Manuel Bortuzzo, gli aggressori del ragazzo, che al momento stanno scontando una pena di 14 anni e 8 mesi, potrebbero avere una riduzione della pena. Questa notizia ha scatenato molte proteste sia da parte di suo padre Franco e anche da parte di tutti coloro che durante questi mesi si sono affezionati a Manuel e alla sua storia. Chissà se Alfonso Signorini questa sera metterà al corrente il ragazzo, oppure aspetterà di avere notizie più sicure…



