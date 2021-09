Manuel Bortuzzo rifiuta il bacio di Lulù al GF Vip/ Amore finito? Prima la consola, poi…

Solo un fuoco di paglia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè? Dopo pochi giorni di convivenza, Manuel e Lulù non solo si erano avvicinati molto, ma si erano lasciati andare ad un momento di passione scambiandosi un dolce bacio sotto le coperte. Un momento intimo che Alfonso Signorini ha mandato in onda in diretta durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo quel momento, tuttavia, il rapporto tra i due pare sia più frenato. Lulù cerca continuamente Manuel con carezze e abbracci, ma Bortuzzo appare un po’ più teso.

Un atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi attenti dei fans del reality che hanno seguito tutto ciò che è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo la scorsa diretta. Turbata per essere stata definita “brutta” dalle opinioniste popolari, Lulù è stata consolata da Manuel che ha provato a tirarle su il morale. Proprio in quel momento, secondo le foto che circolano sul web, lei si è avvicinata per un bacio, ma lui si sarebbe spostato prefendo darle un bacio sulla guancia.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: tutto finito al Grande Fratello Vip 2021?

Le foto del momento in cui Manuel Bortuzzo consola Lulù, ancora ferita per l’offesa ricevuta durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, sono diventate virali con il pubblico convinto che, tra i due, quella più presa sia Lulù. Dopo il bacio sulla guancia, Manuel ha anche fatto presente a Lulù la voglia di tornare a dormire con Aldo Montano appena quest’ultimo rientrerà in casa. Una richiesta, quella dell’atleta, che non è piaciuta alla Selassiè. “Quale è il bisogno di dormire insieme a lui?”, ha chiesto Lulù.

“Mi fa piacere ogni tanto stare con lui, farsi quelle chiacchiere a letto” spiega Manuel provando a far capire il proprio punto di vista a Lucrezia. Tra i due, dunque, cominciano ad esserci le prime incomprensioni e il pubblico del reality è sempre più convinto chei due abbiano bruciato le tappe.

