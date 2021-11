Manuel Bortuzzo/ Rottura con le Selassiè? La nomination e il mistero della lettera

Manuel Bortuzzo: “Levatemi di torno Lulù”

Dopo la riappacificazione avvenuta a inizio settimana, Manuel Bortuzzo ha nuovamente avuto una discussione con la princess Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip: l’atleta è arrivato addirittura ad avere la necessità di allontanarsi dalla ragazza per dolori fisici e spasmi dovuto allo stress di non poter avere più i suoi spazi, e la cosa che più ha ferito il giovane e stupito Alfonso Signorini è stato il comportamento di lei che non è cambiato nonostante i ripetuto avvertimenti da parte dal vip e dal conduttore. L’ex nuotatore ha anche sofferto di febbre da stress.

Ricordiamo che Manuel ha subito un incidente che, oltre ad avergli tolto l’utilizzo delle gambe, gli ha lasciato diversi traumi, e la sua vita è ancora stravolta da questi avvenimenti in seguito ad una sparatoria che lo ha visto drammaticamente coinvolto. Signorini ha provato a far ragionare la giovane principessa e addirittura ha commentato: “se si fosse parlato di un uomo che assume i tuoi stessi comportamenti si sarebbe parlato di stalking”, mostrando un video dove la ragazza rincorre Manuel per la Casa.

Nuova immunità per poter tornare in piena forma

Manuel Bortuzzo, dopo la parentesi dedicata al suo rapporto complicato con Lulù, è tornato protagonista della passata puntata quando il discorso si è spostato sulla relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: ricordiamo che nel corso della settimana scorsa Bortuzzo aveva aiutato il figlio di Patrizia Mirigliani con consigli e parole di conforto.

Il dopo puntata ha mostrato un Manuel sconvolto dopo stress della mattina prima e speranzoso che il messaggio sia arrivato alla diretta interessata; mentre Lulù si è confrontata con Aldo e con le sue sorelle, lo sportivo è stato consolato da Soleil e Katia che gli hanno suggerito di pensare alla sua salute mentale prima di tutto. Manuel si è nuovamente guadagnato l’immunità e questo gli ha permesso di dedicare del tempo completamente a se stesso e a rimettersi in forma. Il suo gesto di nominare le principesse e la sua chiarezza per alcuni non troppo trasparente nei confronti di Lulù sono stati motivo di dibattito sul web, tanto che una gran parte del pubblico lo accusa di non essere stato corretto con Lulù, tacciandolo in qualche modo di vittimismo.

La vicinanza di tutti i Vipponi

Manuel Bortuzzo è tra i concorrenti super coccolati in questi ultimi giorni. L’interesse dei Vipponi è proprio quello di vederlo nuovamente sereno dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Lulù. A far sorridere anche delle tensioni passate, ci ha pensato Davide Silvestri che insieme a Jessica si sono lanciati in una strepitosa imitazione di Manuel e Lulù sotto lo sguardo divertito dello stesso ragazzo. Lei avvinghiata all’ex nuotatore, lui infastidito mentre cerca di allontanarla.

A parlare di Manuel è stata di recente anche Manila Nazzaro, la quale ha colto una certa riacquistata serenità dopo aver messo in chiaro la sua posizione con la giovane Selassié: “La situazione tra Manuel e Lulù non si sa bene come è percepita fuori e la madre di Lulù sarà dispiaciuta nel vederla sotto un treno”. Riferendosi poi all’ex nuotatore ha parlato di una situazione di disagio eccessiva che Manuel ha però già superato: “Nel momento in cui Manuel ha ripreso aria, ha resettato tutto”, ha aggiunto l’ex Miss Italia, comprendendo pienamente lo stress vissuto in questi giorni dal ragazzo.

