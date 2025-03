L’amore può anche non durare per sempre. Basti pensare alle tante coppie che negli ultimi anni sono scoppiate nonostante apparissero molto unite: Totti-Blasi, Amendola-Neri e chi ne ha più ne metta. Parrebbe essere al capolinea anche la relazione tra Manuel Bortuzzo e la sua fidanzata Costanza Di Stefano, e pensare che erano venuti allo scoperto soltanto nel mese di dicembre. Ma cos’è successo? Perché è già finita la loro relazione?

Manuel Bortuzzo chi è/ il campione di nuoto ferito per uno scambio di persona: sparatoria e Paralimpiadi

A lanciare questo scoop è Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram: “È finita la loro storia. Nessun tradimento, solo divergenze caratteriali”. Un vero peccato se così fosse perché sembravano essere molto affiatati e innamorati. Si spera, comunque, che si siano lasciati con tranquillità e che permanga il rispetto l’uno per l’altra, ma imparando a conoscere un po’ il carattere del campione di nuoto, che ha partecipato al Grande Fratello, non si fa fatica a crederlo.

Costanza Di Stefano: chi è la fidanzata di Manuel Bortuzzo/ Vita privata e carriera: l'amore nato su TikTok

Manuel Bortuzzo, cosa diceva della fidanzata Costanza: “Ha capito come starmi vicino”

Ma come si sono conosciuti Manuel Bortuzzo e l’ormai ex fidanzata Costanza Di Stefano? In pratica lui ha passato l’estate a guardare video su TikTok dove la ragazza era in compagnia di una sua amica. Spiegava la difficoltà nel parare il dialetto toscano dato che era nata a Roma, e tra una risata e l’altra ha deciso di scriverle. Peccato che fosse fidanzata. Dopo un po’ la sua relazione è finita e allora sono tornati a sentirsi a vedersi sempre più regolarmente.

“Ha capito come starmi vicino” aveva raccontato Manuel Bortuzzo in un’intervista a Verissimo, e “abbiamo un rapporto basato sulla sincerità”. Aveva aggiunto che sapeva rispettare i suoi spazi, parlavano sempre con tutta normalità di ogni cosa, e cercavano sempre di vivere ogni momento con divertimento e con il sorriso sulle labbra. Qualcosa, stando all’indiscrezione di Alessandro Rosica, pare che si sia incrinato dato che sembrerebbero essersi lasciati.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo a processo per stalking/ Cos'è successo: la versione dell'influencer