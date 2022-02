Manuel Bortuzzo sogna il futuro con Lulù dopo il Gf vip/ "Cavalcheremo l'onda..."

Mentre si fa sempre più vicina la finale del Grande fratello vip in corso, seppur a distanza Manuel Bortuzzo vuole manifestare tutto l’amore che nutre per una tra i candidati alla vittoria del reality nonché colei che gli ha rubato il cuore, nella Casa, Lulù Sélassié. A distanza di diverse settimane dal suo ritiro dal reality, l’ormai ex gieffino torna a parlare dell’amata e dei sogni che ha in cantiere di realizzare con lei per il futuro, in un intervento pubblico, senza nascondere che vorrà cavalcare con la principessa l’onda dell’amore. Tra i desideri reconditi, in particolare, spunta inaspettatamente la convivenza.

Gf vip, Manuel Bortuzzo fa sul serio con Lulù Sélassié: l’intervento pubblico

Dopo aver conquistato i cuori dei telespettatori rendendosi protagonista di un debutto tv dopo la sparatoria risalente al 2019, che lo ha costretto a vivere su una sedie a rotelle, Manuel Bortuzzo rilascia un romantico intervento a mezzo stampa, a margine del grande amore trovato nella Casa, ovvero Lulù Sélassié. In un’intervista concessa a Oggi magazine, che pare strizzare l’occhio ad una serenata a mezzo stampa per la princess etiope -sulla scia dei pronostici che danno quest’ultima come la vincitrice del gioco- l’ex gieffino preannuncia un futuro roseo e all’insegna dell’eros e i progetti di vita di coppia con l’etiope. ” Spariamo per un po’ in vacanza, al mare, e al ritorno andremo a vivere insieme”, esordisce. Ma non è tutto.

Lulù Sélassié e il futuro con Manuel Bortuzzo dopo il Grande fratello vip: parla l’ex gieffino

Nell’intervento-dedica per Lulù Sélassié (che è ora tacciata di bestemmia al Grande fratello vip 6, ndr), Manuel Bortuzzo, poi aggiunge che sogna di vivere a pieno l’amore trovato con l’etiope nella Casa, a partire dal primo giorno in cui lei farà rientro alla sua vita di sempre, subito dopo la finale del reality. “Cavalcheremo l’onda di questo amore”, prosegue infatti l’intervistato, che poi rilascia ulteriori dichiarazioni inaspettate. Fa sapere che a conquistarlo ogni giorno di più di Lulù è in particolare la sua unicità, anche relativa ai tratti del viso, che lui considera divini. Tra i due si è registrato “un colpo di fulmine”, anche se non è stato facile arrivare a dirsi “ti amo”, sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia. Tanto che, nella loro convivenza al reality, il conduttore, Alfonso Signorini ha esortato spesso l’etiope a non insistere con le avances a Bortuzzo. Tra gli altri sogni, che lo sportivo conta di poter concretizzare al fianco di Lulù, non mancano neanche degli obiettivi professionali: “Partecipare alla Paralimpiade; tornare a camminare. Ogni giorno mi alleno in caserma, in Polizia. Faccio almeno quattro volte la settimana, fisioterapia. E poi spero che qualcosa di nuovo da provare arriverà…”.

Staremo, quindi, a vedere cosa avrà in serbo il destino per i piccioncini del Gf vip 6.





