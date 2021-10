Manuel Bortuzzo somiglia ad Ultimo?/ “Sogni appesi” tale e quale al cantautore romano

Manuel Bortuzzo e la somiglianza con Ultimo. All’interno del casa del Grande Fratello Vip 2021 c’è stato un momento davvero emozionante quando l’ex nuotatore si è messo a suonare al pianoforte un brano del cantautore romano. La scelta dell’ex nuotatore è ricaduto su “Sogni appesi”, uno dei brani più belli del cantautore romano, una canzone a cui Bortuzzo è molto legato. Nella casa del GF VIP, infatti, in tanti hanno associato le parole del brano alla vita del nuotatore e in tanti si sono lasciati andare alle lacrime. In molti hanno associato le parole del brano alla vita del nuotatore e in diversi si sono lasciati andare alle lacrime.

MANUEL BORTUZZO AL PIANO CANTA "SOGNI APPESI" DI ULTIMO/ "Sembrava camminasse"

A cominciare da Giucas Casella che si è lasciato andare in un lungo pianto tra le braccia di Sophie Codegoni a tal punto da nascondere tra le braccia dell’ex tronista. Un momento davvero magico che ha coinvolto tutti: sia ai vipponi nella casa che al pubblico da casa. Intanto sui social in tanti hanno sottolineato la bravura di Manuel Bortuzzo, ma in tantissimi hanno notato una vera e propria somiglianza con il cantante Ultimo. La cosa non è passato affatto inosservata ai fan dell’ex nuotatore, ma anche a tanti fan di Ultimo. E voi che pensate, c’è davvero questa somiglianza oppure no?

Lulù Selassiè, Alessandro Rossi la incoraggia su Manuel Bortuzzo/ È ancora convita che lui la ami...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié/ Incantata da Manuel Bortuzzo: sarà la musica ad unirli?

© RIPRODUZIONE RISERVATA