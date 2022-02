Manuel Bortuzzo, sorpresa a Lulù per San Valentino/ “La cosa più bella? Noi due che…”

Manuel Bortuzzo torna oggi protagonista del Grande Fratello Vip in vista di una bellissima sorpresa alla sua Lulù Selassié. Nel giorno in cui si celebra San Valentino, non poteva mancare un pensiero romantico dell’ex nuotatore per la giovane principessa etiope che da quando è andato via non ha smesso di pensarlo. Il morale di Lulù, soprattutto negli ultimi giorni è calato a picco anche per via della mancanza del ragazzo, ma questa sera come annunciato da Federica Panicucci nelle consuete anticipazioni a Mattino Cinque News, “visto che oggi è San Valentino arriverà Manuel a farle una bellissima sorpresa”.

Di cosa si tratterà? Proprio nei giorni scorsi, ospite della trasmissione Verissimo, Manuel aveva anticipato qualcosa in merito svelando: “Adesso arriva San Valentino, non lo faccio passare inosservato! Non vedo l’ora… lei è lì dentro, non ci sente e allora possiamo dire che sto cercando di organizzare qualcosa di molto molto carino perché quel giorno ci tenevo tanto ad essere insieme”.

Manuel Bortuzzo e la sorpresa a Lulù Selassié per San Valentino

Per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sarà il primo San Valentino, si spera di una lunga serie da vivere insieme. Anche per questo l’ex Vippone ha dichiarato di tenerci moltissimo: “Quindi adesso mi sto concordando con la produzione per fare una cosa molto carina”, ha anticipato a Silvia Toffanin. Manuel aveva promesso he le sarebbe stato vicino ed in questi giorni ha cercato in tutti i modi di far arrivare la sua vicinanza a Lulù, anche con un aereo contenente un messaggio speciale.

Sui social tutto tace ma anche nella recente intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato l’intenzione di farle una bellissima sorpresa per questa sera: “Ora però voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per San Valentino”, aveva ribadito. E’ possibile che lo vedremo nuovamente dentro la spiatissima Casa? Dai suoi social tutto tace per il momento. “Fosse per me è normale, ci sarebbero miliardi di cose da fare, ma siamo in un programma televisivo. La cosa più bella sarà semplicemente noi due che ci vediamo”, aveva commentato nei giorni scorsi in una serie di video-risposta organizzati da Clarissa Selassié sui social. La stessa Clarissa, come riporta Funweek, aveva svelato che la produzione non avrebbe accolto l’idea di una serata insieme nella love boat – con relativa quarantena da parte di Manuel – ma certamente non mancheranno le altre romanticissime sorprese in vista della puntata!

