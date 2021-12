Manuel Bortuzzo spiazza Lulù Selassiè/ La dedica che nessuno si aspettava

Manuel Bortuzzo non ha alcun dubbio sui propri sentimenti per Lulù Selasisè. Dopo aver combattuto contro la propria razionalità, di fronte alla possibilità di non rivedere più Lulù nel caso in cui fosse uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, Manuel non solo ha dichiarato il proprio amore a Lulù, ma ha deciso di accettare il prolungamento fino a marzo. Manuel e Lulù, ormai da settimane, sono diventati insearabili. Oltre a trascorrere il loro tempo con gli altri inquilini della casa, in particolare con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, Davide Silvestri a cui sono particolarmente legati, riescono a ritagliarsi del tempo anche per stare insieme da soli.

Tra un bacio e l’altro, nel corso della festa di compleanno di Sophie, al termine di una serata ricca di balli sfrenati, sono partite una serie di canzoni romantiche. Tra le tante, Manuel ne ha scelta una particolarmente importante che ha dedicato alla sua Lulù.

Manuel Bortuzzo dedica “A te” a Lulù Selassiè

Non ha scelto parole a caso Manuel Bortuzzo da dedicare a Lulù Selassiè, ma parole importante che, forse, Lulù non si aspettava. Mentre erano in veranda, dalla consolle è partita “A te” di Jovanotti. Manuel ha cantato guardando nel cuore la Selassiè e cantandole una parte importante del testo.

“A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei sostanza dei giorni miei e a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni miei”.





