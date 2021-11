Manuel Bortuzzo sta male al Grande Fratello Vip/ “Colpa di un’indigestione”

La scorsa notte molti telespettatori del Grande Fratello Vip si sono allarmati per le condizioni di salute di Manuel Bortuzzo. Stando al racconto di chi avrebbe assistito alla scena in diretta, il ragazzo si sarebbe sentito poco bene ma la regia avrebbe poi oscurato tutto, puntando l’attenzione su altro. Pare, inoltre, che Aldo Montano sia rimasto al suo fianco per tutto il tempo, sostenendolo. Non sono tuttavia arrivati chiarimenti sul malore, né rassicurazione che arrivano però con i chiarimenti arrivati tramite il portale Fanpage.

Manuel Bortuzzo "Ho sognato Sophie Codegoni"/ 'Tradisce' Lulù per l'ex Uomini e Donne? L'ombra di Corona...

Manuel infatti è stato colpito da un’indigestione, motivo per il quale si è poi sentito poco bene durante la notte. Nulla di grave, quindi, per il gieffino che si è infatti ripreso prontamente. Non è la prima volta che Manuel sta male al Grande Fratello Vip, due, in particolari, gli episodi nelle settimane scorse.

GP VIP, Lulù Selassiè a Manuel Bortuzzo: "Vedo che mi guardi le t*tte!"/ E lui allunga le mani...

Manuel Bortuzzo e i malori al Grande Fratello Vip: parla suo padre Franco

Manuel Bortuzzo ha infatti accusato una brutta cistite, come rivelato da suo padre Franco proprio a Fanpage. Una cosa, però, non così rara per lui: “L‘allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione” aveva spiegato l’uomo nella prima occasione. Poi, di fronte alla ricaduto, Franco Bortuzzo era nuovamente intervenuto, spiegando: “È arrivato un medico, domani faranno un’urinocoltura e altre analisi ma si risolve sicuramente tutto. A volte in quelle situazioni basta sbagliare un antibiotico e può non fare l’effetto desiderato. È fastidioso, è come una forte cistite, ma non è niente di preoccupante, Manuel rimane dentro!” aveva rassicurato.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo/ Sta giocando con i sentimenti di Lulù? “Punta a vincere il GF Vip”

© RIPRODUZIONE RISERVATA