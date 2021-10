Manuel Bortuzzo sta male: cos’ha?/ Si isola dal gruppo ma Lulù Selassié lo raggiunge…

Da sabato scorso Manuel Bortuzzo ha manifestato qualche piccolo problema di salute. Il ragazzo purtroppo non è stato in perfetta forma e questo ha compromesso anche la sua convivenza con il resto degli inquilini nella Casa del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore, nel dettaglio, stando a quanto riportato dal portale Il Vicolo delle news ha accusato febbre e dolori dovuti ad una cistite di cui ne soffrirebbe in maniera piuttosto frequente.

Per tale ragione nelle passate ore Bortuzzo ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo e, nel caso in cui gli fosse tornata nuovamente la febbre, di dormire da solo in una stanza privata a lui riservata dalla produzione del reality di Alfonso Signorini. Questo lo avrebbe portato, di conseguenza, a rinunciare alla compagna dell’amico Aldo Montano al quale è legato da un forte rapporto, di Lulù Selassié, con la quale è rapporti sono invece una continua altalena e degli altri Vipponi ed inquilini. Nella giornata di ieri, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Manuel ha purtroppo riscontrato nuovamente la febbre, salita a 38,5°, e questo evento lo ha spinto a mettere in pratica la sua iniziale decisione, ovvero quella di dormire da solo.

Manuel Bortuzzo nella stanza privata: Lulù non lo lascia solo

Nonostante il malessere di Manuel Bortuzzo, Lucrezia ‘Lulù’ Selassié non s’è persa d’animo ed anche ieri sera è entrata nella stanza privata riservata al ragazzo pretendendo di trascorrere del tempo con lui. Come riportano le colleghe del Vicolo delle News, la principessina etiope sarebbe entrata nella camera intenzionata a dargli un bacio della buonanotte sebbene comunque non ci siano le telecamere, dunque è impossibile decifrare quale sia stato l’atteggiamento – secondo molti distaccato – del nuotatore.

La conferma del fatto che però i due alla fine abbiano trascorso insieme la notte è arrivata poco dopo con un video postato su Twitter e nel quale Aldo Montano comunica a Giucas Casella che dormirà con lui dal momento che l’amico Manuel avrebbe deciso di dormire con Lulù. Il suo malessere, fortunatamente, starebbe scemando. Sempre su Twitter infatti si leggono commenti positivi rispetto ai problemi di salute accusati dal ragazzo che, preoccupato, aveva persino paventato la possibilità di lasciare la Casa semmai la febbre non fosse scesa, cosa che fortunatamente è accaduta scongiurando così una sua uscita in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

#GFvip Aldo comunica a Giucas che dorme con lui perché Manuel ha deciso di dormire con Lulù pic.twitter.com/YwOPA0KAa4 — Berze (@Berze38237686) October 4, 2021





