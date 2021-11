“Manuel Bortuzzo sta male, crisi fisica e psicologica forte”/ Signorini shock!

Non è stata una giornata facile per Manuel Bortuzzo. La lite con Lulù Selassiè ha avuto ripercussioni anche sulla sua salute. Lo fa sapere Alfonso Signorini proprio nel corso della diretta del Grande Fratello Vip chiamando in causa proprio Lulù. “Le cose hanno preso una piega ingiustificabile! – ha esordito il conduttore, rivolgendosi alla Selassiè e spiegandole che – Manuel sta male, oggi ha avuto una crisi psicologica e fisica importante!” Cerca allora di farle capire di dover essere più attenta ai bisogni del ragazzo: “Tu ti sei innamorato di una persona particolare, che contro la sua volontà vive una vita che non avrebbe voluto vivere. Questo lo porta ad avere degli scontri con questa video durissimi. Nessuno di noi ha mai il diritto di non rispettare l’altro.”

Lulù asfaltata da Signorini piange per Manuel/ "Non sono la stron*a di turno"

Manuel Bortuzzo sta male: “Ho la febbre a 38”

D’altronde lo stesso Manuel conferma di stare male: “Se io chiedo che mi si lasci in pace, non è perché voglio male a quella persona ma perché so poi quello che succede e in questo momento lei canta, ride e si trucca e io sto con 38 e mezzo di febbre e mal di testa, capito perché?” A chiudere è ancora Signorini, che ribadisce a Lulù di dover ascoltare e capire le necessità di Manuel: “Non puoi pretendere che lui abbia una vita diversa, è una vita che lui non si è scelto. Se vuoi stare con lui la devi rispettare.”

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié perseguita Manuel per la Casa del GF VIP/ Lui sbotta, flirt finito?Manuel Bortuzzo furioso con Lulù "Mi sono rotto il caz*o"/ Lite poi la caccia "Via!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA